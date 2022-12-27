Признаки того, что вздутие живота указывает на серьезную проблему

Если вздутие живота не проходит через пару дней или продолжается несколько недель

Если чувствуется уплотнение в желудке.

Если вместе с вздутием живота возникает непреднамеренная потеря веса.

Если обнаруживается кровь в стуле.

Вздутие живота в праздничные дни является распространенным явлением, но диетолог Сигне Сванфельдт предупреждает: его причиной могут быть не только продукты и газированные напитки. В интервью изданию The Sun специалист рассказала, какие признаки указывают на то, что вздутие живота возникает в связи с серьезной проблемой.Чувство переполненности желудка при обычном объеме съеденной пищи может быть предупреждающим признаком целого ряда состояний, включая синдром раздраженного кишечника (СРК), непереносимость молока или рак желудка.Диетолог констатировала: если вздутие от переполненности возникает вместе с изжогой или кислотным рефлюксом, проблемами с глотанием, чувством тошноты, – нужно обязательно обратиться к терапевту.Вздутие, при котором ощущаются дискомфорт и боль в желудке, может быть признаком рака желудка – в этом случае боль проявляются в верхней части живота. Кроме того, болезненное вздутие может быть связано с СРК или целиакией – аутоиммунным расстройством пищеварения, при котором кишечник воспаляется, реагируя на глютен (белок пшеницы, ячменя, ржи).Вздутие со звуками в животе может быть признаком болезни Крона или язвенного колита, воспалительных заболеваний кишечника. Также оно может объясняться пищевой непереносимостью или СРК.Повышенное газообразование при вздутии живота бывает связано с СРК, пищевой аллергией или непереносимостью (например, непереносимостью лактозы).По словам Сигне Сванфельдт, вздутие живота далеко не всегда бывает опасным. Но в следующих случаях с ним нужно обратиться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда нужно обязательно проверить состояние щитовидной железы

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