Признаки того, что вздутие живота указывает на серьезную проблему
Зачастую вздутие вызывается едой и напитками, но оно также может быть признаком серьезных или опасных нарушений.
Вздутие живота в праздничные дни является распространенным явлением, но диетолог Сигне Сванфельдт предупреждает: его причиной могут быть не только продукты и газированные напитки. В интервью изданию The Sun специалист рассказала, какие признаки указывают на то, что вздутие живота возникает в связи с серьезной проблемой.
Желудок кажется чрезмерно наполненным. Чувство переполненности желудка при обычном объеме съеденной пищи может быть предупреждающим признаком целого ряда состояний, включая синдром раздраженного кишечника (СРК), непереносимость молока или рак желудка.
Диетолог констатировала: если вздутие от переполненности возникает вместе с изжогой или кислотным рефлюксом, проблемами с глотанием, чувством тошноты, – нужно обязательно обратиться к терапевту.
Дискомфорт или боль. Вздутие, при котором ощущаются дискомфорт и боль в желудке, может быть признаком рака желудка – в этом случае боль проявляются в верхней части живота. Кроме того, болезненное вздутие может быть связано с СРК или целиакией – аутоиммунным расстройством пищеварения, при котором кишечник воспаляется, реагируя на глютен (белок пшеницы, ячменя, ржи).
Урчание в животе. Вздутие со звуками в животе может быть признаком болезни Крона или язвенного колита, воспалительных заболеваний кишечника. Также оно может объясняться пищевой непереносимостью или СРК.
Метеоризм. Повышенное газообразование при вздутии живота бывает связано с СРК, пищевой аллергией или непереносимостью (например, непереносимостью лактозы).
Когда обращаться к врачу.По словам Сигне Сванфельдт, вздутие живота далеко не всегда бывает опасным. Но в следующих случаях с ним нужно обратиться к врачу.
- Если вздутие живота не проходит через пару дней или продолжается несколько недель
- Если чувствуется уплотнение в желудке.
- Если вместе с вздутием живота возникает непреднамеренная потеря веса.
- Если обнаруживается кровь в стуле.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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