«Дефицит йода приводит к разному роду заболеваний щитовидной железы и заболеваниям всего организма», - сказал Гинзбург, беседуя с «Российской газетой».

«Человек чувствует слабость, апатию, накапливает лишний вес, жалуется на запоры, сухость кожи, у него возникают характерные отеки кожи (слизистый отек или микседема). Человек живет как бы в полуугасшем состоянии, теряет продуктивность в работе, ускоряется процесс старения», - уточнил врач.

Врач Гинзбург напомнил в интервью, что большая часть россиян являются континентальными жителями, обитающими в регионах, где почва, воздух и вода не содержат достаточно йода. Кроме того, мало йода содержится в рационе граждан. Как результат, развивается йододефицит, негативно влияющий на состояние щитовидной железы, способствуя ее недостаточности – гипотиреозу.Медик объяснил, что, не получая нужный объем йода, щитовидная железа в попытках компенсировать его нехватку, начинает разрастаться. В результате возникают узловые образования (зоб), активируется воспаление, ведущее к тиреоидиту. Наконец, могут появиться опухоли.Когда нужно обязательно проверить состояние щитовидной железы? Гинзбург ответил, что когда из-за дефицита йода щитовидка сокращает производство гормонов, это сказывается на обменных процессах всего организма.Он добавил, что зимой люди с гипотиреозом ощущают особенно значительное ухудшение самочувствия – у них отсутствует энергия, нарушается ночной сон и появляется дневная сонливость, развивается повышенная чувствительность к холоду, снижается иммунитет и учащаются простудные инфекции.Гинзбург посоветовал россиянам, живущим вдали от моря, проверять способность своей щитовидки нормально вырабатывать гормоны путем анализа крови. Медик констатировал, что лечение гипотиреоза часто сводится к устранению дефицита йода, а в более серьезных случаях недостаточности железы нужно принимать препараты, содержащие гормоны. Назначать препараты, определяя их дозировку и курс, должен врач-эндокринолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки свидетельствуют о расстройстве психики и требуют обязательного обращения к врачу.

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