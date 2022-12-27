Когда нужно обязательно проверить состояние щитовидной железы?

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проблемы с щитовидкой

Врач Михаил Гинзбург: в России распространена проблема йододефицита, с которой тесно связано развитие такой патологии щитовидной железы как гипотиреоз.

Врач Гинзбург напомнил в интервью, что большая часть россиян являются континентальными жителями, обитающими в регионах, где почва, воздух и вода не содержат достаточно йода. Кроме того, мало йода содержится в рационе граждан. Как результат, развивается йододефицит, негативно влияющий на состояние щитовидной железы, способствуя ее недостаточности – гипотиреозу.

«Дефицит йода приводит к разному роду заболеваний щитовидной железы и заболеваниям всего организма», - сказал Гинзбург, беседуя с «Российской газетой».

Медик объяснил, что, не получая нужный объем йода, щитовидная железа в попытках компенсировать его нехватку, начинает разрастаться. В результате возникают узловые образования (зоб), активируется воспаление, ведущее к тиреоидиту. Наконец, могут появиться опухоли.

Когда нужно обязательно проверить состояние щитовидной железы? Гинзбург ответил, что когда из-за дефицита йода щитовидка сокращает производство гормонов, это сказывается на обменных процессах всего организма.

«Человек чувствует слабость, апатию, накапливает лишний вес, жалуется на запоры, сухость кожи, у него возникают характерные отеки кожи (слизистый отек или микседема). Человек живет как бы в полуугасшем состоянии, теряет продуктивность в работе, ускоряется процесс старения», - уточнил врач.

Он добавил, что зимой люди с гипотиреозом ощущают особенно значительное ухудшение самочувствия – у них отсутствует энергия, нарушается ночной сон и появляется дневная сонливость, развивается повышенная чувствительность к холоду, снижается иммунитет и учащаются простудные инфекции.

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Гинзбург посоветовал россиянам, живущим вдали от моря,  проверять способность своей щитовидки нормально вырабатывать гормоны путем анализа крови.  Медик констатировал, что лечение гипотиреоза часто сводится к устранению дефицита йода, а в более серьезных случаях недостаточности железы нужно принимать препараты, содержащие гормоны. Назначать препараты, определяя их дозировку и курс, должен врач-эндокринолог.

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Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
Здоровье
врач-эндокринолог, диетолог, доктор медицинских наук
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