Названо безвредное для здоровья количество алкоголя в новогоднюю ночь

«Пару бокалов белого сухого вина можно выпить в новогоднюю ночь, эта доза считается относительно безопасной для здоровья человека», - сказала медик в комментарии РИА Новости.

Врач Залетова объяснила, какое количество алкоголя в новогоднюю ночь можно считать безвредным для здоровья.Залетова отметила, что в плане калорийности белое сухое вино является самым «легким» алкогольным напитком. По словам специалистки, такое вино отличается небольшой концентрацией этилового спирта – благодаря этому его нагрузка на печень не так значительна, как у других видов спиртного.Также врач посоветовала воздерживаться в новогоднюю ночь от употребления газированного алкоголя. Шампанское лучше выпить не более одного бокала. Второй бокал с ним следует подержать на столе, пока не выдохнуться пузырьки газа.Еще одна рекомендация врача: не допускать смешивания алкоголя со сладкими напитками. При таком совмещении усиливается всасывание спиртного в кровь, быстрее развивается опьянение. Также небезопасно смешивать «чистые» спиртные напитки и коктейли.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему в новогоднюю ночь нельзя принимать парацетамол.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.