Боль в ногах: о чем это может говорить?

Боль в ногах может преследовать человека по разным причинам. В большинстве случаев ее вызывают физические перегрузки и травмы. Но за появлением боли в ногах также могут скрываться неочевидные факторы в виде заболеваний или нарушений, о которых человек порой не догадывается.Его развитие связано с появлением тромбов в венах бедра или голени. При ТГВ в пораженной тромбом ноге возникают боли и отек (одна конечность оказывается больше другой). Кроме того, она краснеет и становится горячей на ощупь. Тромбоз глубоких вен – это очень серьезное состояние, последствием которого является развитие легочной эмболии (закупорка легочной артерии оторвавшимся тромбом). Лечить его дома самостоятельно нельзя, нужно немедленно обращаться к врачу.В его случае нарушается приток крови к ногам, что обусловлено сужением артерий из-за скопления холестерина. При ЗПА человек ощущает слабость, онемение и холод в ногах, а также испытывает мышечные спазмы и боль при ходьбе, которые прекращаются во время остановок.Для правильного функционирования мышцам нужны такие минералы, как натрий, калий и кальций – их называют электролитами. Человеческое тело может интенсивно терять электролиты: например, это происходит при обильном потоотделении или при прохождении химиотерапия. Симптомами возникающего дисбаланса электролитов являются мышечная слабость и судороги в ногах. В тех случаях, когда они возникают очень часто, нужно обязательно обратиться к врачу.Защемление нерва в нижней части позвоночника провоцирует стреляющую боль, которая ощущается в ногах от бедер до мизинцев, не дает нормально сидеть или ходить. Вызывать ишиас могут межпозвонковые грыжи или смещение позвонков, спазмы ягодичных мышц, стеноз позвоночника.Данный синдром распространен среди спортсменов. Он означает состояние, при котором воспаляются, вызывая боль, мышцы и ткани вокруг большеберцовой кости. Люди, имеющие плоскостопие, жесткий свод стопы или носящие неподходящую обувь, тоже могут страдать от этой боли, проинформировал The Health Site.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие травмы от падения на льду являются особенно опасными.

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