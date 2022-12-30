Всего одна тренировка может подавить рак и «увеличить выживаемость» - онколог Воробьев
Упражнения оказались в центре внимания из-за их противоракового эффекта, и многочисленные исследования продолжают изучать их роль.
Упражнения — одно из самых мощных средств защиты от хронических заболеваний, которое вы можете добавить в свой арсенал. И рак не исключение. Хотя вы можете подумать, что вам нужно потратить часы времени и сотни фунтов на абонементы в тренажерный зал и оборудование, упражнения для подавления рака могут быть на удивление легкими.
Делаете ли вы пятиминутную тренировку дома или посещаете местный тренажерный зал, все виды упражнений, несомненно, полезны для вашего здоровья.
"Новое исследование еще раз убедительно доказывает необходимость добавления физической активности в ваш режим. Всего одна тренировка может помочь подавить рак. Исследовательская группа обнаружила, что одно упражнение может подавить рост опухоли и активно бороться с раковыми клетками. Более того, результаты показали, что даже люди с неизлечимым раком на поздних стадиях могут воспользоваться преимуществами", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Люди с раком простаты могут изменять химическую среду своего тела, чтобы подавить рост раковых клеток с помощью физических упражнений. У людей, которые занимались физическими упражнениями в течение шести месяцев, вырабатывался белок, вырабатываемый скелетными мышцами, который стимулирует противораковые процессы в организме, известные как миокины. Всего одна тренировка может еще больше повысить уровень миокинов, способствуя подавлению рака.
Исследователи считают, что это «захватывающее» новое исследование является «прорывом» и может сформировать рекомендации для больных раком.
«Это помогает понять, почему у пациентов с раком, которые занимаются спортом, заболевание прогрессирует медленнее. Эти пациенты паллиативны, поэтому лечения нет, и они в конечном итоге погибнут, однако есть доказательства того, что физические упражнения продлевают выживаемость».
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