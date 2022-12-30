Всего одна тренировка может подавить рак и «увеличить выживаемость» - онколог Воробьев

"Новое исследование еще раз убедительно доказывает необходимость добавления физической активности в ваш режим. Всего одна тренировка может помочь подавить рак. Исследовательская группа обнаружила, что одно упражнение может подавить рост опухоли и активно бороться с раковыми клетками. Более того, результаты показали, что даже люди с неизлечимым раком на поздних стадиях могут воспользоваться преимуществами", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Это помогает понять, почему у пациентов с раком, которые занимаются спортом, заболевание прогрессирует медленнее. Эти пациенты паллиативны, поэтому лечения нет, и они в конечном итоге погибнут, однако есть доказательства того, что физические упражнения продлевают выживаемость».

Упражнения — одно из самых мощных средств защиты от хронических заболеваний, которое вы можете добавить в свой арсенал. И рак не исключение. Хотя вы можете подумать, что вам нужно потратить часы времени и сотни фунтов на абонементы в тренажерный зал и оборудование, упражнения для подавления рака могут быть на удивление легкими.Делаете ли вы пятиминутную тренировку дома или посещаете местный тренажерный зал, все виды упражнений, несомненно, полезны для вашего здоровья.Люди с раком простаты могут изменять химическую среду своего тела, чтобы подавить рост раковых клеток с помощью физических упражнений. У людей, которые занимались физическими упражнениями в течение шести месяцев, вырабатывался белок, вырабатываемый скелетными мышцами, который стимулирует противораковые процессы в организме, известные как миокины. Всего одна тренировка может еще больше повысить уровень миокинов, способствуя подавлению рака.Исследователи считают, что это «захватывающее» новое исследование является «прорывом» и может сформировать рекомендации для больных раком.Ранее МедикФорум писал о специях, которые полезны для печени.

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