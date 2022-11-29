Онколог Воробьев о простых шагах, которые могут снизить риск развития рака на 60%

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Онколог Воробьев о простых шагах, которые могут снизить риск развития рака на 60%


От диеты до упражнений, врач-онколог Андрей Воробьев делится «простыми» хитростями образа жизни, которые могут предотвратить рак.


Хотя рак представляет собой пугающую концепцию, исследования продолжают убедительно свидетельствовать о том, что риск этого смертельного заболевания можно изменить. Изменение образа жизни — одно из сильнейших орудий, которое вы можете добавить в свой арсенал защиты. Одно вмешательство может снизить риск на целых 60 процентов.

У каждого второго человека в течение жизни разовьется какая-либо форма рака. 


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"Важно держать тяжелое состояние в «загоне», используя высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) и низкоуглеводную диету, которые являются его предпочтительным оружием. Поэтому было обнадеживающе видеть новое исследование, показывающее, что оба этих подхода могут влиять на рак, лишая его предпочтительного источника энергии — глюкозы в крови. Похоже, что это не только останавливает распространение раковых клеток, но и предотвращает рецидив заболевания у людей, перенесших его", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Высокоинтенсивные аэробные упражнения могут снизить риск развития некоторых видов рака на 35 процентов, а диета, которая контролирует уровень сахара в крови и способствует снижению веса, может снизить риск на 60 процентов.

Существует множество исследований, которые связывают более низкий риск развития рака с физическими упражнениям.


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Высокоинтенсивные аэробные упражнения — например, бег или езда на велосипеде — являются эффективными способами снижения риска метастатического рака. Бег заставляет мышцы и органы, такие как легкие и печень, увеличивать количество рецепторов глюкозы на своей поверхности.


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