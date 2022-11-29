Онколог Воробьев о простых шагах, которые могут снизить риск развития рака на 60%

"Важно держать тяжелое состояние в «загоне», используя высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) и низкоуглеводную диету, которые являются его предпочтительным оружием. Поэтому было обнадеживающе видеть новое исследование, показывающее, что оба этих подхода могут влиять на рак, лишая его предпочтительного источника энергии — глюкозы в крови. Похоже, что это не только останавливает распространение раковых клеток, но и предотвращает рецидив заболевания у людей, перенесших его", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Хотя рак представляет собой пугающую концепцию, исследования продолжают убедительно свидетельствовать о том, что риск этого смертельного заболевания можно изменить. Изменение образа жизни — одно из сильнейших орудий, которое вы можете добавить в свой арсенал защиты. Одно вмешательство может снизить риск на целых 60 процентов.У каждого второго человека в течение жизни разовьется какая-либо форма рака.Высокоинтенсивные аэробные упражнения могут снизить риск развитияСуществует множество исследований, которые связывают более низкий риск развития рака с физическими упражнениям.Высокоинтенсивные аэробные упражнения — например, бег или езда на велосипеде — являются эффективными способами снижения риска метастатического рака. Бег заставляет мышцы и органы, такие как легкие и печень, увеличивать количество рецепторов глюкозы на своей поверхности.Ранее МедикФорум писал о признаках инсульта.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.