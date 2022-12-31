Вред, который алкоголь наносит вашему сну - чувство опустошения

«При употреблении алкоголя вещество всасывается в кровоток из желудка. Ферменты в печени метаболизируют алкоголь в течение ночи. Во время этого процесса алкоголь все еще будет циркулировать в организме, вызывая нарушения сна и плохое качество сна. Алкоголь может отправить наш организм в глубокий сон, нарушив первые два цикла быстрого сна», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Из-за этого мы можем чувствовать себя истощенными на следующий день, независимо от того, как долго мы остаемся в постели».

Что говорят исследования?

По мере того, как праздничный сезон подходит к концу, многие люди признаются, что злоупотребляют алкоголем. Хотя употребление алкоголя рекомендуется в умеренных количествах, широко известно, что чрезмерное употребление алкоголя может оказать неблагоприятное воздействие на наше здоровье. И это включает в себя влияние на наш цикл сна.Алкоголь обычно используется в качестве снотворного и, несомненно, поможет вам уснуть, поскольку замедляет активность мозга, что может вызвать чувство расслабления и сонливости.Поскольку алкоголь является депрессантом, начало сна у людей часто бывает короче, и некоторые погружаются в глубокий сон быстрее, чем обычно. Это часто создает дисбаланс в цикле сна между медленным сном и быстрым сном и нарушает восстановительную стадию, в которой нуждается наше тело.Согласно исследованию 2018 года, алкоголь может существенно влиять на качество сна независимо от единицы потребления.Исследователи проанализировали привычки сна и алкоголя более 4000 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет. Результаты показали, что низкое потребление алкоголя снижает качество сна на 9,3 процента, умеренное потребление алкоголя снижает качество сна на 24 процента, а сильное употребление алкоголя снижает качество сна почти на 40 процентов.Ранее МедикФорум писал о специях для здоровья печени.

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