Нутрициолог Строков: чтобы избавиться от жира на животе этой зимой, замените эти продукты

«Победите голод и уменьшите всплески инсулина с помощью здорового выбора белка. Избегайте жирных гамбургеров, бекона и обработанных колбас в пользу рыбы, нежирного мяса, такого как индейка или курица, бобов и яиц от кур свободного выгула. Употребление полезных жиров, таких как оливковое масло холодного отжима, авокадо и грецкие орехи, или ферментированных продуктов, таких как кимчи, живой йогурт и мисо, может улучшить баланс инсулина, кишечных бактерий, гормонов и контролировать вес», - говорит нутрициолог Строков специально для МедикФорум.

«Рафинированные углеводы и сахара в значительной степени способствуют накоплению жира. Постарайтесь сократить количество свободного сахара; он содержится в тортах, сладостях, печенье, шоколаде, безалкогольных напитках, хлопьях для завтрака и йогуртах и т. д. Свободные сахара также естественным образом содержатся в меде, несладких фруктовых соках, овощных соках и коктейлях».

Висцеральный жир, как и холестерин, необходим организму для поддержания общего состояния здоровья. В случае висцерального жира он нужен организму для защиты внутренних органов и в качестве резервного источника энергии. Однако слишком много висцерального жира может вызвать проблемы, связанные с ожирением, такие как повышенный риск сердечных заболеваний и рака.Один из лучших способов, по мнению врача-нутрициолога Игоря Строкова, состоит в том, чтобыНаряду с заменой продуктов с высоким содержанием соли и жира на продукты с высоким содержанием питательных веществ, у нутрициолога есть ряд других советов, как стать лучше и снизить их уровень. Один из них касается отказа от определенных продуктов, особенно фаст-фуда.Старайтесь употреблять менее 30 г свободного сахара в день. Стоит помнить, что это максимальная, а не рекомендуемая сумма; в идеале у нас не было бы ничего, но если вы хотите сладкое угощение, постарайтесь, чтобы это было именно так — угощение.Ранее МедикФорум писал о симптомах больных почек.

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