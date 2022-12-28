Главный продукт, который нельзя гипертоникам

«Причина, по которой пикантный ароматизатор повышает кровяное давление, заключается в задержке воды. Соль заставляет ваше тело удерживать воду. Если вы едите слишком много, лишняя вода в крови означает дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов, повышая кровяное давление. Если у вас уже есть высокое кровяное давление, слишком много соли повысит его еще больше, и это может означать, что любые лекарства от кровяного давления, которые вы принимаете, не работают так, как должны», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Большая часть соли, которую мы едим, скрыта в продуктах, которые мы покупаем в готовом виде, таких как хлеб, печенье, сухие завтраки, соусы и приправы, а также готовые блюда и еда на вынос».

Различные факторы риска, от избыточного веса до курения, могут заложить основу для высокого кровяного давления, также известного как гипертония. Как и во многих других случаях, ваша диета также играет огромную роль. Что еще хуже, одной из самых распространенных причин гипертонии является популярный ингредиент, который обязательно найдется в вашем кухонном шкафу.Посыпаете ли вы ею картофель или добавляете ее в домашнюю еду для улучшения вкуса, соль — самая популярная приправа.В отличие от специй и трав, люди не испытывают нелюбви к соли, что делает приправу незаменимым ингредиентом. В то время как соль может сохранить обработанные продукты и придать аромат свежим ингредиентам, ваше кровяное давление не самый большой поклонник.Употребление слишком большого количества соли является «самой серьезной причиной» высокого кровяного давления.К счастью, сокращение обычных бытовых ингредиентов представляет собой один из самых простых способов снизить скорость чтения. Снижение потребления солиВзрослые должны потреблять менее шести граммов соли в день. Но пока не запирайте солонку в кухонном шкафу.Ранее МедикФорум писал о продуктах для улучшения потенции.

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