Большие дозы витамина В3 могут привести к агрессивному раку и «метастазам в мозг»

"Исследование связывает одну добавку B3 с развитием и распространением смертельного рака молочной железы. Полученные данные свидетельствуют о том, что в крайних случаях витамин может способствовать прогрессированию рака головного мозга", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Исследование также показало, что трижды негативный рак может метастазировать и распространяться в мозг", - добавляет онколог.

Витамин B3 (ниацин), который является одним из восьми основных витаминов группы B, имеет решающее значение для хорошего самочувствия. Однако различные источники данных предполагают, что статус ниацина у человека может влиять на риск развития рака.Добавки с никотинамидными рибосомами (NR) могут фактически увеличить риск тройного негативного рака молочной железы.Добавки могут быть связаныРанее считалось, что коммерчески продаваемые витамины благотворно влияют на сердечно-сосудистую, метаболическую и неврологическую системы. Однако таблетки могут увеличить риск рака молочной железы при приеме в больших дозах.Это означает, что он с большей вероятностью распространится во время обнаружения и с большей вероятностью вернется после лечения по сравнению с другими видами рака.Ранее МедикФорум писал о вреде соли для гипертоников.

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