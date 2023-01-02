Хирург Абдуллаева: какие родинки нужно удалять

380 Фото: https://ru.freepik.com/premium-photo/dermatologist-examining-patient-in-clinic_21820658.htm#page=2&query=mole&position=6&from_view=search&track=sph
осмотр родинки

Зудящие и растущие родинки являются главными кандидатами на удаление, заявила врач Жавагир Абдуллаева.

В интервью онколога-хирурга Абдуллаевой были названы характеристики тех родинок, которые нужно удалять. Специалист отметила, что удалению подлежат родинки, существующие на теле человека с детства и хорошо ему известные, – но неожиданно меняющиеся.

«Те родинки, которые были чуть ли ни с детства, но в последнее время растут, зудят», - сказала хирург-онколог.

Если родни меняют цвет или форму, они также должны удаляться, добавила Абдуллаева.

Онколог назвал два самых опасных изменения в состоянии родинки


Беседуя News.ru, врач констатировала, что удаляемые «подозрительные» родинки должны проверяться на злокачественность. По словам онколога, наличие крупных родинок не всегда говорит, что человек подвергается опасности.

Врач развенчала популярный миф об удалении родинок


«Чтобы убедится, какого характера образование, необходимо проходить личный осмотр у онколога-дерматолога», - поделилась рекомендацией врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях не нужно измерять артериальное давление.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Жавагир Абдуллаева
Здоровье
онколог-хирург, дерматолог центра амбулаторной онкологической помощи при Химкинской областной больнице
Читать MedikForum.ru в
Онколог Королева рассказала, какой цвет родинок является опасным
На каких участках тела возникают самые опасные родинки: объясняет онколог
Возможен ли рак после удаления родинки: онколог Пылев
Теги : родинки, удаление родинок, Жавагир Абдуллаева