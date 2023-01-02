Хирург Абдуллаева: какие родинки нужно удалять

«Те родинки, которые были чуть ли ни с детства, но в последнее время растут, зудят», - сказала хирург-онколог.

«Чтобы убедится, какого характера образование, необходимо проходить личный осмотр у онколога-дерматолога», - поделилась рекомендацией врач.

В интервью онколога-хирурга Абдуллаевой были названы характеристики тех родинок, которые нужно удалять. Специалист отметила, что удалению подлежат родинки, существующие на теле человека с детства и хорошо ему известные, – но неожиданно меняющиеся.Если родни меняют цвет или форму, они также должны удаляться, добавила Абдуллаева.Беседуя News.ru, врач констатировала, что удаляемые «подозрительные» родинки должны проверяться на злокачественность. По словам онколога, наличие крупных родинок не всегда говорит, что человек подвергается опасности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях не нужно измерять артериальное давление.

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