4 домашних упражнения для коленей, чтобы справиться с артритом этой зимой
Опрос показал, что 73 процента людей, живущих с хроническими заболеваниями, такими как артрит, считают, что их способность заниматься спортом зимой ограничена.
В зависимости от того, какое у вас состояние, у вас могут остаться болезненные, опухшие суставы и ограниченная подвижность. Это может ухудшиться в зимние месяцы, так как холод может усугубить боли.
Колени являются одним из наиболее часто поражаемых суставов при артрите, особенно при остеоартрите.
Врач-терапевт Ирина Андреева поделилась специально для МедикФорум четырьма упражнениями, которые вы можете выполнять дома.
Подъем прямых ног (сидя)
Сядьте на стул с прямой спиной. Выпрямите и поднимите одну ногу. Задержитесь на медленный счет до 10, затем медленно опустите ногу. Повторить по 10 раз каждой ногой.
Растяжка мышц
Лягте на спину, подложив под лодыжку ноги свернутое полотенце. Согните другую ногу в колене. Используйте мышцы прямой ноги, чтобы сильно прижать заднюю часть колена к кровати или полу. Задержитесь на медленный счет до пяти. Повторите не менее пяти раз каждой ногой.
Растяжка ног
Сядьте на пол, вытянув ноги прямо перед собой. Медленно согните одно колено к груди, скользя ногой по полу, пока не почувствуете растяжение. Задержитесь на пять секунд. Максимально выпрямите ногу и задержитесь в этом положении на пять секунд. Повторить по 10 раз каждой ногой.
Подъем прямых ног (лежа)
Вы можете делать это на полу или лежа в постели. Согните одну ногу в колене. Держите другую ногу прямо и оторвите ее от пола или кровати. Задержитесь на медленный счет до пяти, затем опустите. Повторяйте по пять раз каждой ногой каждое утро и вечер.
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