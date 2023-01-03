4 домашних упражнения для коленей, чтобы справиться с артритом этой зимой

Подъем прямых ног (сидя)

Растяжка мышц

Растяжка ног

Подъем прямых ног (лежа)

В зависимости от того, какое у вас состояние, у вас могут остаться болезненные, опухшие суставы и ограниченная подвижность. Это может ухудшиться в зимние месяцы, так как холод может усугубить боли.Колени являются одним из наиболее часто поражаемых суставов при артрите, особенно при остеоартрите.Сядьте на стул с прямой спиной. Выпрямите и поднимите одну ногу. Задержитесь на медленный счет до 10, затем медленно опустите ногу. Повторить по 10 раз каждой ногой.Лягте на спину, подложив под лодыжку ноги свернутое полотенце. Согните другую ногу в колене. Используйте мышцы прямой ноги, чтобы сильно прижать заднюю часть колена к кровати или полу. Задержитесь на медленный счет до пяти. Повторите не менее пяти раз каждой ногой.Сядьте на пол, вытянув ноги прямо перед собой. Медленно согните одно колено к груди, скользя ногой по полу, пока не почувствуете растяжение. Задержитесь на пять секунд. Максимально выпрямите ногу и задержитесь в этом положении на пять секунд. Повторить по 10 раз каждой ногой.Вы можете делать это на полу или лежа в постели. Согните одну ногу в колене. Держите другую ногу прямо и оторвите ее от пола или кровати. Задержитесь на медленный счет до пяти, затем опустите. Повторяйте по пять раз каждой ногой каждое утро и вечер.Ранее МедикФорум писал о том, как избавиться от жира на животе.

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