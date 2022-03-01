Высокое давление: упражнения, которых следует избегать гипертоникам
Тем, у кого артериальное давление составляет 180/100 мм рт. ст. или выше, необходимо обратиться за медицинской помощью к врачу, прежде чем начинать какой-либо новый режим упражнений. Тем, у кого высокое кровяное давление — 140/90 мм рт. ст. и выше — должна быть полезна активность. Однако благотворительная организация Blood Pressure UK указала, что есть «упражнения, которых следует избегать».
«Интенсивные» упражнения, выполняемые в течение коротких промежутков времени, такие как бег на короткие дистанции или поднятие тяжестей, могут быть опасны.
Благотворительная организация объяснила:
«Они очень быстро повышают кровяное давление и слишком сильно нагружают сердце и кровеносные сосуды. Некоторые экстремальные виды спорта, такие как подводное плавание с аквалангом или прыжки с парашютом, могут быть опасны, если ваше кровяное давление не находится под контролем».
Перед любыми подобными экстремальными видами спорта вам потребуется медицинская справка от врача для занятий экстремальными видами спорта.
Есть другие, более полезные упражнения, которые следует учитывать, если вы стремитесь снизить показатели артериального давления.
Примеры включают: езду на велосипеде, быструю ходьбу, плавание, танцы, садоводство, теннис и бег трусцой. Это примеры «аэробных упражнений», которые заставляют работать ваше сердце, легкие, кровеносные сосуды и мышцы.
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Blood Pressure UK
Здоровье
Благотворительная организация в Великобритании, занимающаяся снижением артериального давления в стране для предотвращения инсульта и сердечных заболеваний.
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