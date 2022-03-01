Высокое давление: упражнения, которых следует избегать гипертоникам

«Они очень быстро повышают кровяное давление и слишком сильно нагружают сердце и кровеносные сосуды. Некоторые экстремальные виды спорта, такие как подводное плавание с аквалангом или прыжки с парашютом, могут быть опасны, если ваше кровяное давление не находится под контролем».

«Интенсивные» упражнения, выполняемые в течение коротких промежутков времени, такие как, могут быть опасны.Благотворительная организация объяснила:Перед любыми подобными экстремальными видами спорта вам потребуется медицинская справка от врача для занятий экстремальными видами спорта.Есть другие, более полезные упражнения, которые следует учитывать, если вы стремитесь снизить показатели артериального давления.Примеры включают:Это примеры «аэробных упражнений», которые заставляют работать ваше сердце, легкие, кровеносные сосуды и мышцы.Ранее Медикфорум писал о симптомах выгорания на работе.