Врач Мясников назвал горячий картофель антипохмельным блюдом

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картофель

Врач Александр Мясников поделился рецептом «простого антипохмельного блюда».

Для борьбы с неприятными последствиями выпитого алкоголя может быть полезен горячий картофель, – об этом рассказал доктор Мясников, который также заметил, что употреблять такое «антипохмельное блюдо» нужно с добавлением растительного масла. Известный врач добавил, что подобным способом бороться с похмельем поделился с ним еще в годы студенчества один из академиков. К горячему вареному картофелю для лучшего усвоения нужно добавлять ложку растительного масла,

«Горячая закуска однозначно будет эффективнее действовать на сам алкоголь внутри, поскольку в картошке содержится крахмал, который активно его поглощает», - подтвердил слова врача Мясникова шеф-повар Глеб Астафьев.

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Александр Мясников
Александр Мясников
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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Теги : польза картофеля, похмелье, Александр Мясников