2 цвета, которые вы должны есть, чтобы защитить зрение — диетолог Пономарева

«К сожалению, ни одна пища не улучшит ваше зрение, но есть определенные продукты, которые могут обладать защитными свойствами», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Хорошая поговорка гласит: «если это ярко-красный или темно-зеленый, съешьте это», поскольку это может быть полезно для здоровья ваших глаз в долгосрочной перспективе».

«Большое количество доказательств показывает, что лютеин оказывает несколько полезных эффектов, особенно на здоровье глаз. В частности, известно, что лютеин улучшает или даже предотвращает возрастное заболевание желтого пятна, которое является основной причиной слепоты и ухудшения зрения».

С возрастом поддержание хорошего здоровья глаз становится еще более важным. Хотя качество нашего зрения может быть вне нашего контроля, есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы защитить его как можно лучше. Диета – один из способов сделать это.Он рекомендовал есть ярко-красные или темно-зеленые продукты, чтобы защитить глаза.Это включаетЗдоровая сбалансированная диета должна содержать все питательные вещества и минералы, необходимые вашим глазам, чтобы оставаться максимально здоровыми. Листовая зелень, особенно кудрявая капуста, богата антиоксидантами, такими как лютеин и зеаксантин (называемые каротиноидами). Считается, что они могут защитить сетчатку от вредного света и, в частности, область желтого пятна в задней части глаза от износа.Это, в свою очередь, может замедлить прогрессирование возрастной дегенерации желтого пятна. Красный перец снова богат лютеином и обладает защитными свойствами, как указано выше».Кроме того, во многих исследованиях сообщается, что лютеин может также оказывать положительное влияние при различных клинических состояниях, улучшая, таким образом, когнитивные функции, снижая риск развития рака и улучшая показатели здоровья сердечно-сосудистой системы.Ранее МедикФорум писал о пользе зеленого чая.

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