Эксперт по сну объяснил, почему все время чувствуется усталость

«Возможными медицинскими причинами постоянного чувства усталости являются анемия, диабет, синдром хронической усталости, психические расстройства, включая тревогу и депрессию», - сообщил эксперт изданию The Sun.

Специалист по сну Джеймс Уилсон рассказал в интервью, что может означать сильная утренняя сонливость и чувство усталости, ощущаемое все время. Одной из причин постоянной разбитости эксперт назвал пробуждение в темноте. По его словам, мозг естественным образом запрограммирован реагировать на восходящее солнце выработкой гормонов, ответственных за бодрствование. Если нет света, эти гормоны не производятся.Еще один фактор, из-за которого все время чувствуется усталость, – использование смартфона сразу после пробуждения от сна. Уилсон заявил, что если человек таким образом мониторит новости или проверяет свою почту, активизация мозга происходит слишком быстро. После ночного сна мозг должен постепенно переходить от медленных (дельта) волн к быстрым (гамма). При слишком резком переходе к быстрым гамма-волнам возникают опасные перегрузки.Также, отметил эксперт по сну, чувство постоянной усталости может быть следствием того, что человек ложится спать с повышенным уровнем стресса или же в его организм попадает в течение дня слишком много кофеина.Кроме того, сильная усталость по утрам, а также слабость и вялость на протяжении дня нередко возникают из-за дефицита витамина D или железа, неправильного питания, недостатка физических упражнений, ночного апноэ сна. При апноэ дыхание человека останавливается на короткие промежутки времени в течение ночи – симптомами данного нарушения бывает сильный храп, ощущение разбитости и резкие приступы сонливости днем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи не рекомендуют оставлять на ночь телефон под подушкой.

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