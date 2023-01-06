42-летнему мужчине поставили диагноз рак поджелудочной железы после "невыносимого" симптома

«Желтуха — ужасное состояние. Вам постоянно некомфортно: жарко, потно и зудит. Не говоря уже о том, что ты выглядишь ужасно, потому что твоя кожа и глаза желтые. Желтуха была симптомом более серьезной проблемы. Желтуха вызвана раковой опухолью поджелудочной железы , блокирующей желчный проток», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя медицинский отчет специально для МедикФорум.

Потеря аппетита или потеря веса

Чувство усталости или отсутствие энергии

Высокая температура или ощущение жара или озноба

Чувство или болезнь

Диарея или запор или другие изменения в стуле

Боль в верхней части живота и спине (может усиливаться, когда вы едите или лежите, и уменьшается, когда вы наклоняетесь вперед)

Симптомы расстройства желудка (чувство вздутия живота)

Это описание слишком знакомо Тому, которого это состояние поразило в возрасте всего 42 лет.Еще в 2017 году Том чувствовал себя «хорошо» весь праздничный период до Нового года. Буквально через несколько недель ему «на ровном месте» поставили диагноз «рак поджелудочной железы».Одним из первых признаков, которые предупредили Тома о том, что что-то не так, была желтуха. Желтуха означает, что ваша кожа и белки глаз становятся желтыми.Желтуха также может сделать вашу мочу темной, а стул — светлее. Вы можете заметить, что ваша моча напоминает цвет колы, а стул становится цвета глины.Ранее МедикФорум писал о простом методе лечения насморка.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.