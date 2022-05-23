Рак поджелудочной железы: изменение цвета в двух областях может быть симптомом

«Опухоли часто находятся глубоко внутри тела без каких-либо симптомов, пока рак не перейдет на более позднюю стадию заболевания», — предупредил врач.

«Поскольку рак поджелудочной железы не вызывает явных ранних предупреждающих признаков, люди всегда должны проверять причину любой внезапной необъяснимой потери веса».