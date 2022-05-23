Рак поджелудочной железы: изменение цвета в двух областях может быть симптомом
«Рак поджелудочной железы — один из самых коварных видов рака, — говорит доктор Белинда Гриффитс из клиники Флит-Стрит. Состояние, которое характеризуется как тихое, не вызывает многих симптомов до более поздних стадий. Однако эксперт поделился контрольными признаками, которые могут быть подсказкой.
«Опухоли часто находятся глубоко внутри тела без каких-либо симптомов, пока рак не перейдет на более позднюю стадию заболевания», — предупредил врач.
Одним из признаков рака поджелудочной железы может быть изменение цвета в двух областях тела.
Доктор Гриффитс сказал:
«Поскольку рак поджелудочной железы не вызывает явных ранних предупреждающих признаков, люди всегда должны проверять причину любой внезапной необъяснимой потери веса».
Еще одним признаком, который может сигнализировать о «коварном» состоянии, является желтуха. Эксперт назвал этот признак «обесцвечиванием».Желтуха может появиться на вашей коже или в ваших глазах, представляя желтый цвет.
Хотя желтуха может указывать на множество проблем, включая заболевания печени, она также считается явным признаком рака поджелудочной железы. Рак вызывает желтуху, блокируя желчные протоки.
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Национальная служба здравоохранения подчеркивает важность получения «неотложной медицинской помощи», если вы подозреваете у себя это заболевание. Помимо того, что ваша кожа и глаза желтеют, вы также можете испытывать зуд кожи, более темную мочу и более светлый стул, чем обычно.
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Белинда Гриффитс
Здоровье
Врач из The Fleet Street Clinic (Великобритания).
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