Флавонолы в чае «контролируют» гипертонию - сколько пить?

«Флавонолы улучшают работу кровеносных сосудов, так называемую «эндотелиальную функцию», что помогает контролировать кровяное давление и, следовательно, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Флавонолы также являются антиоксидантами, действие которых также помогает уменьшить воспаление в кровеносных сосудах и снижает окисление жиров в крови, что может привести к повреждению сердца», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Хотя вы можете не сразу увидеть эффект, придерживаясь этой привычки, вы гарантированно сработаете".

Высокое кровяное давление, или гипертония, является ступенькой к сердечным заболеваниям. К счастью, риск возникновения обоих этих состояний можно изменить. Хотя использование чайника для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний может показаться слишком хорошим, чтобы быть правдой, эксперт поделился, что это может сработать.Есть ли польза для здоровья или нет, вы, вероятно, уже ежедневно наслаждаетесь согревающей чашкой чая. Скромная чашка чая может защитить здоровье вашего сердца.Помимо вкуса, зеленый и черный чай также содержат растительные соединения, называемыеБолее того, все, что вам нужно сделать, чтобы воспользоваться этими эффектами, — это выпить несколько чашек чая в день. Ежедневное потребление от 400 до 600 миллиграммов флавонолов должно помочь. Соответствует примерно трем-четырем чашкам черного или зеленого чая в день.Болезни сердца и связанные с ними факторы риска, такие как уровень холестерина, кровяное давление и функция кровеносных сосудов, развиваются в течение многих лет. Увеличения потребления флавонолов, преимущества следует рассматривать в долгосрочной перспективе.Ранее МедикФорум писал о простом методе лечения насморка.

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