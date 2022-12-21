Два кофе в день удваивает риск смерти для гипертоников

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Два кофе в день удваивает риск смерти для гипертоников


Исследование показало, что напиток повышает  если у них было «тяжелое» высокое кровяное давление.


Сердечно-сосудистые заболевания относятся к ряду состояний, поражающих сердце или кровеносные сосуды. Это часто вызвано накоплением жира в сосудах, а также тромбами. Высокое кровяное давление — или гипертония — также увеличивает риск из-за дополнительной нагрузки на органы.

Известными триггерами сердечно-сосудистых заболеваний являются в основном факторы образа жизни, такие как избыточный вес, недостаточная физическая активность, высокий уровень холестерина и курение. Теперь исследования показали, что виновато может быть и то, сколько кофе вы потребляете.

"Новое исследование показало, что употребление двух и более чашек кофе в день может удвоить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей с тяжелой формой высокого кровяного давления", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


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В рамках этого исследования тяжелым артериальным давлением считалось значение 160/100 миллиметров ртутного столба (мм рт.ст.) или выше. Здоровое идеальное кровяное давление находится между 90/60 мм рт.ст. и 120/80 мм рт.ст.

Однако исследование показало, что одна чашка кофе и ежедневное потребление зеленого чая не увеличивают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний при любом измерении артериального давления, хотя оба напитка содержат кофеин.

Стандартная чашка зеленого или черного чая объемом восемь унций содержит 30–50 миллиграммов кофеина, а чашка кофе того же размера — от 80 до 100 миллиграммов.


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Исследователи пришли к выводу, что:
  • Употребление двух и более чашек кофе в день было связано с двукратным увеличением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей с артериальным давлением 160/100 мм рт.ст. или выше по сравнению с теми, кто не пил кофе вообще.
  • Употребление одной чашки кофе в день не было связано с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний ни при каких категориях артериального давления.
  • Потребление зеленого чая не было связано с повышенным риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний ни при каких категориях артериального давления.

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