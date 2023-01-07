Врач: холодные руки могут говорить о гормональных и сосудистых болезнях

«На болезнь может указывать неравномерное замерзание рук, например при условии, что одна рука холодная и вторая – нет».

Терапевт Хухрев рассказал в интервью, когда холодные руки говорят о чем-то патологическом. Беседуя с радио Sputnik, он отметил:Алексей Хухрев добавил, что дискомфортное ощущение холода в руках может быть следствием гормонального дисбаланса, либо нарушения, из-за которого происходит сдавливание сосудов.Врач проинформировал , что он нередко становится причиной холодных рук - синдром Рейно относится к ревматологическим заболеваниям. В его случае часть пальцев становится белой и восковой на вид.Хухрев сообщил, что при возникновении холода и боли в руках можно заподозрить спазм сосудов (который, в с свою очередь, может вызываться другими патологиями). Также о сосудистых проблемах говорит неравномерное замерзание конечностей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно определить опасное пищевое отравление.

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