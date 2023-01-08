Катехины в чае уменьшают риск болезни Альцгеймера - нейропротекторное действие
Обилие полифенольных антиоксидантов в травяных чаях может служить для защиты и лечения ряда заболеваний.
Несколько исследований обнаружили связь между потреблением зеленого чая и более низкой распространенностью деменции у людей, предполагая, что в некоторых случаях возможно снижение риска снижения когнитивных функций на 54%. Врачи считают, что зеленый чай защищает мозг тремя различными способами. Вместе эти механизмы могут играть роль в предотвращении и замедлении прогрессирования заболевания.
«В краткосрочной перспективе зеленый чай повышает ваши когнитивные функции. Он также поддерживает и увеличивает внимание и вашу способность сосредотачиваться, улучшает настроение и улучшает память. Большие исследования на людях показали, что зеленый чай и его экстракт способны защищать от возрастной дисфункции мозга и риска развития деменции. Например, в мозгу человека с болезнью Альцгеймера может возникать избыточный уровень амилоидных бляшек, но зеленый чай может помочь предотвратить это», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Многие из предполагаемых преимуществ зеленого чая связаны с катехинами, группой многофункциональных соединений, оказывающих нейропротекторное действие.
Одним из самых мощных катехинов в зеленом чае является эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), который, как было показано в исследованиях на мышах, уменьшает когнитивные нарушения и снижает уровень холестерина у людей.
Богатая полифенолами, такими как EGCG в зеленом чае, флаван-3-ол в черном чае, ваша скромная чашка чая также содержит около 30-50 мг кофеина и L-теанина, который повышает чувство спокойствия и сосредоточенности.
«Полифенолы работают в мозге, позволяя большему количеству крови, питательных веществ и кислорода достигать всех областей, уменьшая воспаление, которое чаще встречается в пожилом возрасте, и борясь с окислением под действием свободных радикалов, которые повреждают клетки мозга».
Антиоксиданты, такие как EGCG, могут предотвращать образование амилоидных бляшек, обычно наблюдаемых при болезни Альцгеймера. Они могут разрушать существующие амилоидные бляшки, нарушая ранние и поздние стадии процессов агрегации.
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