Катехины в чае уменьшают риск болезни Альцгеймера - нейропротекторное действие

«В краткосрочной перспективе зеленый чай повышает ваши когнитивные функции. Он также поддерживает и увеличивает внимание и вашу способность сосредотачиваться, улучшает настроение и улучшает память. Большие исследования на людях показали, что зеленый чай и его экстракт способны защищать от возрастной дисфункции мозга и риска развития деменции. Например, в мозгу человека с болезнью Альцгеймера может возникать избыточный уровень амилоидных бляшек, но зеленый чай может помочь предотвратить это», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Полифенолы работают в мозге, позволяя большему количеству крови, питательных веществ и кислорода достигать всех областей, уменьшая воспаление, которое чаще встречается в пожилом возрасте, и борясь с окислением под действием свободных радикалов, которые повреждают клетки мозга».

Несколько исследований обнаружили связь между потреблением зеленого чая и более низкой распространенностью деменции у людей, предполагая, что в некоторых случаях возможно снижение риска снижения когнитивных функций на 54%. Врачи считают, что зеленый чай защищает мозг тремя различными способами. Вместе эти механизмы могут играть роль в предотвращении и замедлении прогрессирования заболевания.Многие из предполагаемых преимуществ зеленого чая связаны с катехинами, группой многофункциональных соединений, оказывающих нейропротекторное действие.Одним из самых мощных катехинов в зеленом чае является эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), который, как было показано в исследованиях на мышах, уменьшает когнитивные нарушения и снижает уровень холестерина у людей.Богатая полифенолами, такими как EGCG в зеленом чае, флаван-3-ол в черном чае, ваша скромная чашка чая также содержит около 30-50 мг кофеина и L-теанина, который повышает чувство спокойствия и сосредоточенности.Антиоксиданты, такие как EGCG, могут предотвращать образование амилоидных бляшек, обычно наблюдаемых при болезни Альцгеймера. Они могут разрушать существующие амилоидные бляшки, нарушая ранние и поздние стадии процессов агрегации.Ранее МедикФорум писал о признаках пищевого отравления.

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