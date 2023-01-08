На какие проблемы со здоровьем указывают повышенный и пониженный холестерин
При повышенном холестерине в крови человек становится склонным к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила врач Анна Чугунникова.
В интервью врача и терапевта Чугунниковой прозвучало напоминание, что с позиции ВОЗ нормальный уровень холестерина не должен превышать параметра 5,0 ммоль/л.
«Повышенный холестерин в первую очередь указывает на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и повреждение сосудистых стенок», - предупредила специалист.
Беседуя с aif.ru, Чугунникова добавила, что повышенное содержание холестерина в крови может также наблюдаться при других проблемах со здоровьем: например, при таком заболевании щитовидной железы как гипотиреоз, или же в случаях патологий почек, печени.
Но на проблемы со здоровьем указывает не только повышенный холестерин в крови – его слишком низкий уровень тоже может оказаться тревожным сигналом имеющегося неблагополучия.
«Пониженный холестерин свидетельствует о воспалительных процессах в организме и острых заболеваниях», - заявила специалист.
Кроме того, холестерин в крови снижается после хирургических операций, либо когда возникают бактериальные, респираторные заболевания. Плохая работа печени и недостаточная выработка желчных кислот – еще одна причина его низкого уровня.
Чугунникова отметила, что взрослым людям проверять свой уровень холестерина следует раз в год.
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Анна Чугунникова
Здоровье
врач-терапевт-кардиолог
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