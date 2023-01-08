На какие проблемы со здоровьем указывают повышенный и пониженный холестерин

146 Фото: https://unsplash.com/photos/TJzhTJ2U8Jo
бекон

При повышенном холестерине в крови человек становится склонным к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила врач Анна Чугунникова.

В интервью врача и терапевта Чугунниковой прозвучало напоминание, что с позиции ВОЗ нормальный уровень холестерина не должен превышать параметра 5,0 ммоль/л.

«Повышенный холестерин в первую очередь указывает на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и повреждение сосудистых стенок», - предупредила специалист.

Беседуя с aif.ru, Чугунникова добавила, что повышенное содержание холестерина в крови может также наблюдаться при других проблемах со здоровьем: например, при таком заболевании щитовидной железы как гипотиреоз, или же в случаях патологий почек, печени.

Но на проблемы со здоровьем указывает не только повышенный холестерин в крови – его слишком низкий уровень тоже может оказаться тревожным сигналом имеющегося неблагополучия.

«Пониженный холестерин свидетельствует о воспалительных процессах в организме и острых заболеваниях», - заявила специалист.

Кроме того, холестерин в крови снижается после хирургических операций, либо когда возникают бактериальные, респираторные заболевания. Плохая работа печени и недостаточная выработка желчных кислот – еще одна причина его низкого уровня.

Слишком низкий холестерин повышает риск инсульта в два раза


Чугунникова отметила, что взрослым людям проверять свой уровень холестерина следует раз в год.

Повышенный холестерин может привести к снижению костной массы


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие нарушения могут указывать постоянно или слишком холодные руки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Анна Чугунникова
Анна Чугунникова
Здоровье
врач-терапевт-кардиолог
Читать MedikForum.ru в
Кардиолог Мещеряков объяснил, в чем опасность низкого холестерина
Врач называет ряд патологий, возникающих при высоком холестерине
Повышенный холестерин. Названы два лучших продукта для его снижения
Теги : повышенный холестерин, опасность для здоровья, Анна Чугунникова