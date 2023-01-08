Врач: пользоваться чайником с накипью небезопасно для здоровья

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чайник и кружка чая

Не очищая чайник от накипи, можно навредить почкам, предупредила медик Елена Соломатина.

Врач Соломатина заметила в интервью, что пользоваться чайником с накипью небезопасно для здоровья в связи с тем, что вода, которая в нем кипятится, становится очень сильно насыщенной минералами.

«Накипь в чайнике в основном состоит из солей кальция и магния, оседающих при кипячении жесткой воды. Если насыщенную такими минералами воду пить очень часто и в больших количествах, могут возникнуть проблемы со здоровьем», - констатировала специалист, беседуя с «Москвой 24».

Соломатина добавила, что излишки минералов выводятся из организма органами-фильтрами, то есть, почками. Если концентрация этих веществ есть оказывается крайне высокой, возникает риск того, что почки не справятся с их выведением. Таким образом, часть минеральных соединений будет откладываться в этом органе, способствуя появлению камней. Причем в тех случаях, когда имеется предрасположенность к камнеобразованию, оно происходит гораздо интенсивнее.

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Соломатина подчеркнула, что мириться с накипью не следует, чайник нужно периодически очищать от нее. Использовать для такой чистки можно абсолютно натуральные компоненты – например, лимонный сок или соду.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
Здоровье
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Теги : питье воды, опасность для здоровья, Елена Соломатина