Некоторым категориям людей категорически нельзя парить ноги

«Под влиянием горячей воды повышается вероятность приступов гипоксии, церебральной ишемии», - предупредили эксперты.

Некоторым категориям людей категорически не следует парить ноги. По данным издания Ferra, популярная согревающая процедура может обернуться для них тяжелыми последствиями, включая ампутацию конечности.Когда человек парит ноги, у него происходит повышение температуры и расширение сосудов, что улучшает кровообращение. Однако при имеющемся диабете делать этого категорически нельзя: из-за такой парилки у диабетиков возникает риск колебаний сахара в крови и повреждений нервов, сосудов. Последствием этих процессов становится снижение чувствительности в ногах, подверженность язвам.Еще одна категория людей, которым нельзя парить ноги, – лица, имеющие варикоз. Поскольку под действием горячей воды на ноги расширяются кровеносные сосуды, при варикозе это лишь ухудшит патологические симптомы.Также не рекомендуется парить ноги в случае имеющихся кожных поражений и заболеваний сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что токсикологом Михаилом Кутушовым была названа распространенная ошибка , которая способствует сгущению крови.

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