Токсиколог Кутушов назвал ошибку, из-за которой густеет кровь

«Это помогает сделать кровь жиже, способствует снижению концентрации токсинов. Кроме того, подготавливает ЖКТ к первому приему пищи, улучшает пищеварение», - объяснил ученый.

Профессор Кутушов сообщил, что одной из самых полезных для здоровья является привычка пить воду по утрам. В частности, отметил специалист в Telegram-канале, после пробуждения рекомендуется употреблять натощак один-два стакана теплой воды.Помимо этого, Михаил Кутушов посоветовал не употреблять на пустой желудок после утреннего пробуждения кофе. Специалист добавил, то проблема слишком густой крови нередко бывает связана с нехваткой в рационе белка из разных пищевых источников.В свою очередь, отсутствующий по утрам аппетит может говорить о плохом состоянии желчного пузыря и недостаточной выработке желчи, помогающей переваривать жиры.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что такой продукт как майонез вполне способен вызывать у людей зависимость

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