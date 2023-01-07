Токсиколог Кутушов назвал ошибку, из-за которой густеет кровь
По мнению ученого-токсиколога, профессора Михаила Кутушова, нежелание пить воду после пробуждения утром является ошибкой, из-за которой происходит опасное сгущение крови.
Профессор Кутушов сообщил, что одной из самых полезных для здоровья является привычка пить воду по утрам. В частности, отметил специалист в Telegram-канале, после пробуждения рекомендуется употреблять натощак один-два стакана теплой воды.
«Это помогает сделать кровь жиже, способствует снижению концентрации токсинов. Кроме того, подготавливает ЖКТ к первому приему пищи, улучшает пищеварение», - объяснил ученый.
Помимо этого, Михаил Кутушов посоветовал не употреблять на пустой желудок после утреннего пробуждения кофе. Специалист добавил, то проблема слишком густой крови нередко бывает связана с нехваткой в рационе белка из разных пищевых источников.
В свою очередь, отсутствующий по утрам аппетит может говорить о плохом состоянии желчного пузыря и недостаточной выработке желчи, помогающей переваривать жиры.
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Михаил Кутушов
ЗОЖ
токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия), член-корр. РАЕН
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