Токсиколог Кутушов назвал ошибку, из-за которой густеет кровь

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кровь в пробирке

По мнению ученого-токсиколога, профессора Михаила Кутушова, нежелание пить воду после пробуждения утром является ошибкой, из-за которой происходит опасное сгущение крови.

Профессор Кутушов сообщил, что одной из самых полезных для здоровья является привычка пить воду по утрам. В частности, отметил специалист в Telegram-канале, после пробуждения рекомендуется употреблять натощак один-два стакана теплой воды.

«Это помогает сделать кровь жиже, способствует снижению концентрации токсинов. Кроме того, подготавливает ЖКТ к первому приему пищи, улучшает пищеварение», - объяснил ученый.

Помимо этого, Михаил Кутушов посоветовал не употреблять на пустой желудок после утреннего пробуждения кофе. Специалист добавил, то проблема слишком густой крови нередко бывает связана с нехваткой в рационе белка из разных пищевых источников.

Профессор Кутушов рекомендовал спасающие от густой крови продукты


В свою очередь, отсутствующий по утрам аппетит может говорить о плохом состоянии желчного пузыря и недостаточной выработке желчи, помогающей переваривать жиры.

Врач Кутушов назвал возможной причиной густой крови «недостаток одного продукта»


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что такой продукт как майонез вполне способен вызывать у людей зависимость.

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Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
ЗОЖ
токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия), член-корр. РАЕН
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