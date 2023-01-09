Генетик Мальцева объяснила, как болит голова при разных заболеваниях

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головная боль

Головная боль может быть предупреждением о серьезных заболеваниях, включая гипертонию, инсульт, диабет, менингит, рак – об этом рассказала в интервью генетик, биолог Ирина Мальцева.

Мальцева объяснила, как болит голова при разных заболеваниях. В частности, на мигрень указывает пульсирующая боль в области глаза, причем затрагивается лишь одна часть лица.

«Затылочная, тяжелая и пульсирующая головная боль может быть следствием гипертонии», - добавила генетик.

Если боль ощущается в виде сдавливающего голову обруча, ее причиной обычно оказывается стресс.

Простудные болезни провоцируют болезненность во лбу, надбровных дугах, висках.

Когда человеку жалуется на резкую боль сразу в затылке и висках, – возможно, наличествует остеохондроз.

«Если утром головная боль сочетается с тошнотой, резкая боль возникает в затылке, или возникает сильная боль во всей голове при наклоне вперед – лучше обратиться к врачу», - дополнительно сообщила Мальцева, беседуя с «Газетой.Ru».

По словам генетика, такого рода головную боль вызывают опухоли, разрыв аневризмы, менингит, энцефалит.

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Эксперт констатировала, что при учащающихся эпизодах головной боли нужно обращаться к врачу – постоянной прием таблеток является опасным решением проблемы.

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Ирина Мальцева
Ирина Мальцева
Здоровье
биолог, генетик, клинический психолог, специалист функциональной медицины, эксперт Университета образовательной медицины
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Теги : головная боль, признаки болезней, Ирина Мальцева