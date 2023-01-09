Названы предупреждающие признаки диабета первого типа
Известное когда-то как юношеский диабет, это заболевание может быть диагностировано как у детей, так и у взрослых.
Группа зарубежных врачей-эндокринологов рассказали в интервью веб-журналу «Eat this, not that», что диабет первого типа является аутоиммунным заболеванием. Его возникновение связано с тем, что иммунная система организма атакует бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. В результате железа перестает вырабатывать инсулин, необходимый для распределения сахара. Диабетики первого типа становятся зависимыми от получения инсулина извне.
Кроме того, наличие диабета первого типа означает, что люди с этим заболеванием должны учитывать множество факторов, чтобы поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови: для них большое значение имеет контроль пищи, физической активности, уровня стресса.
Объясняя разницу между диабетом первого и второго типов, специалисты отметили: у диабетиков второго типа поджелудочная железа вырабатывает инсулин, однако организм не может эффективно его использовать. У диабетиков первого типа поджелудочная железа не может вырабатывать инсулин».
«Диабет первого типа является аутоиммунным заболеванием, тогда как диабет второго типа почти всегда вызывается аспектами образа жизни, а именно наличием слишком большого количества жира в теле и нездоровой диетой с большим количеством обработанных продуктов, особенно углеводов», - констатировали эксперты.
Врачами были названы предупреждающие признаки диабета первого типа.
- Частое мочеиспускание (в том числе необходимость просыпаться ночью, чтобы помочиться).
- Повышенная жажда.
- Постоянная усталость, слабость.
- Потеря веса.
- Расстройство желудка, тошнота.
- Повышенный голод.
- Головные боли.
- Затуманенное зрение.
- Раздражительность, эмоциональная возбудимость.
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