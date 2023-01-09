«Диабет первого типа является аутоиммунным заболеванием, тогда как диабет второго типа почти всегда вызывается аспектами образа жизни, а именно наличием слишком большого количества жира в теле и нездоровой диетой с большим количеством обработанных продуктов, особенно углеводов», - констатировали эксперты.

Частое мочеиспускание (в том числе необходимость просыпаться ночью, чтобы помочиться).

Повышенная жажда.

Постоянная усталость, слабость.

Потеря веса.

Расстройство желудка, тошнота.

Повышенный голод.

Головные боли.

Затуманенное зрение.

Раздражительность, эмоциональная возбудимость.

Группа зарубежных врачей-эндокринологов рассказали в интервью веб-журналу «Eat this, not that», что диабет первого типа является аутоиммунным заболеванием. Его возникновение связано с тем, что иммунная система организма атакует бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. В результате железа перестает вырабатывать инсулин, необходимый для распределения сахара. Диабетики первого типа становятся зависимыми от получения инсулина извне.Кроме того, наличие диабета первого типа означает, что люди с этим заболеванием должны учитывать множество факторов, чтобы поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови: для них большое значение имеет контроль пищи, физической активности, уровня стресса.Объясняя разницу между диабетом первого и второго типов, специалисты отметили: у диабетиков второго типа поджелудочная железа вырабатывает инсулин, однако организм не может эффективно его использовать. У диабетиков первого типа поджелудочная железа не может вырабатывать инсулин».Врачами были названы предупреждающие признаки диабета первого типа.Врачи подчеркнули, что данный тип диабета может быть диагностировано как у детей, так и у взрослых.Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных признаках сердечных болезней.

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