2 продукта, которых следует избегать, если у вас высокий уровень холестерина

"У кого высокий уровень холестерина, следует избегать печени и субпродуктов. И печень, и субпродукты являются «очень богатыми источниками холестерина», который может повысить уровень жира в крови. Хотя печень можно считать здоровой из-за высокого содержания витаминов и низкого содержания насыщенных жиров, ее потребление может привести к проблемам со здоровьем. Не контролируя уровень холестерина, вы подвергаете себя риску сердечного приступа или инсульта", - говорит врач-диетолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Овощи, бобовые (такие как горох, фасоль и чечевица), фрукты, орехи, семена и цельные зерна полны питательных веществ и полезны для вашего холестерина и вашего сердца. Ешьте по крайней мере пять порций фруктов и овощей в день (примерно по горсти каждого), чтобы оставаться здоровым и потреблять меньше калорийной пищи».

Горох

Бобы

Чечевица

Рыбы

Орехи

Курица

Нежирное красное мясо

Если ваш врач сказал вам, что у вас высокий уровень холестерина, в ваших же интересах «быть более осторожным» в своем питании.Все продукты животного происхождения содержат некоторое количество холестерина. Однако это не означает, что люди с высоким уровнем холестерина должны переходить на вегетарианскую диету.Чтобы контролировать уровень холестерина, лучшим планом питания является «диета, полезная для сердца». Диетолог советует людямСвежие, замороженные, консервированные и сушеные варианты — все это учитывается в вашей рекомендации пять раз в день.Хотя продукты животного происхождения содержат холестерин, более важно знать о содержании насыщенных жиров. Потребление жирной пищи может в конечном итоге закупорить артерии, что может привести к сердечным заболеваниям и другим заболеваниям.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые приводят к депрессии.

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