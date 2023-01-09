Сокращение потребления этих напитков поможет вам жить дольше

«Сокращение потребления сахара, особенно сладких напитков, может помочь вам жить дольше. Большое исследование изучало долгосрочные эффекты сладких напитков, в котором приняли участие почти 120 000 медицинских работников в США на протяжении более 30 лет. Они обнаружили, что чем меньше люди потребляют сладких напитков, тем меньше вероятность того, что они преждевременно умрут от всех причин», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Использование большого количества добавленного сахара имеет много последствий для организма. Со временем эти всплески инсулина могут привести к резистентности к инсулину, что меняет то, как наш организм может реагировать на прием пищи. И это также может привести к отложению жира в долгосрочной перспективе».

Путь к долголетию долог, и за каждым углом скрываются такие виновники, как болезни сердца и рак. Увеличить продолжительность жизни можно так же просто, как сократить потребление популярных напитков.Наслаждаетесь ли вы прямо из бутылки или наливаете себе стакан, у вас, вероятно, есть безалкогольный напиток. Среди разнообразных вкусов и брендов легко заблудиться в разветвленном мире сладких напитков. Тем не менее, освежающие напитки могут быть не так благоприятны для вашего тела и здоровья.Снижение потребления этих популярных напитков может увеличить вашу продолжительность жизни.Неудивительно, что хитрым ингредиентом, который делает эти напитки вредными, является сахар. Взрослые не должны потреблять более 30 граммов свободного сахара в день.Но врач предупредил, что «мы едим в среднем в два раза больше», что не означает хороших новостей для нашего тела.Хотя у вас может возникнуть соблазн сменить любимый сладкий напиток на его диетический аналог, исследования показывают, что это может быть не лучшей идеей.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые приводят к депрессии.

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