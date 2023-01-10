Диетолог Богданова: при ОРВИ и гриппе имбирь бесполезен

«против вирусов он не поможет».

«Имбирь может оказывать согревающее действие и расширять сосуды, что может облегчить борьбу организма с вирусами. Но сами вирусы не могут быть уничтожены никакими природными антибактериальными средствами», - подчеркнула специалист.

В своем интервью специалист констатировала, что принимать имбирь полезно с целью антибактериального действия –Богданова отметила , беседуя с радио Sputnik, что имирь недаром применяется в изготовлении суши – он противостоит заражению бактериями, встречающимися в сырой рыбе. В то же время, будучи естественным антисептиком, имбирь фактически является бесполезным, когда речь идет о вирусных инфекциях, тех же ОРВИ и гриппа, сказала диетолог.Почему имбирь воспринимается как целебный продукт?По словам Богдановой, в пряном растении содержится довольно высокая доза витамина С, присутствуют минералы – все это уберегает от снижения иммунитета. Кроме того, его прием за счет активных компонентов может давать согревающий эффект, облегчая таким образом состояние при ОРВИ или гриппе. Но такое действие продукта будет только симптоматическим, устранить инфекцию это не помогает.Богданова напомнила, что некоторым людям имбирь может быть противопоказан. В частности, его прием не рекомендуется при заболеваниях печени и желчевыводящих путей, а также при проблемах с кишечником и в случае язвы желудка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, являются ли полезными рыбные консервы.

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