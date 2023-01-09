Медик объяснил, являются ли полезными рыбные консервы

«В целом вместо того, чтобы купить какой-нибудь вредный фастфуд, гораздо лучше съесть рыбу из банки», – поделился медик с «Москвой 24».

В интервью врач-диетолог Бобунов объяснил, можно ли считать полезными рыбные консервы. Он отметил, что если сравнивать с фастудом, то «рыба из баники» предпочтительнее – она содержит полезные микроэлементы, которых лишена еда фастфуд-кухни.Бобунов уточнил, что рыбные консервы могут дать организму белок, ценные жирные кислоты и микроэлементы, сохраняющиеся в рыбе несмотря на консервацию в виде йода, кальция, калия, фосфора, железа.Специалист заявил, что для здоровья полезнее выбирать консервы из рыбы в собственном соку с минимумом ингредиентов. Продукт должен быть высокого качества.Дмитрий Бобунов напомнил, что любая консервированная рыба является источником большого количества соли, и есть ее ежедневно не следует. Кроме того к такой рыбе целесообразно подбирать какой-нибудь несоленый гарнир – например, в виде отварного картофеля.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты с добавленным сахаром способны вызывать депрессию.

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