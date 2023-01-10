Популярная рыба увеличивает риск высокого давления — «старайтесь избегать»

"В сушеной рыбе особенно много соли, а это означает, что вы должны «стараться избегать» ее или найти альтернативу с меньшим содержанием соли. Коварство соли, считающейся самой серьезной причиной гипертонии, связано с задержкой воды", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Жирная рыба, такая как скумбрия, лосось и сардины, может помочь защитить ваше сердце и мозг от болезней. Сдержание омега-3 в свежем мясе рыбы может даже контролировать уровень артериального давления".

Высокое кровяное давление, или гипертония, является предвестником серьезных проблем со здоровьем, таких как сердечные приступы и инсульты. Ваши уровни могут повышаться в ответ на неверные решения в отношении образа жизни. Несмотря на то, что рыба может быть очень здоровой пищей, ее определенный вид может повысить показатели гипертонии.Рыба, известная своими разнообразными полезными свойствами для здоровья, богата омега-3 жирными кислотами, которые полезны для здоровья вашего сердца.В то время как ваша сердечно-сосудистая система может радоваться, когда вы едите лосося или скумбрию, способ приготовления рыбы имеет значение. Сушеная рыба может подвергнуть ваши кровеносные сосуды более высокому риску развития высокого кровяного давления.Вяленая рыба — популярная закуска, которая бывает разных вкусов и размеров.Метод консервации вяления удаляет воду из рыбы, продлевая срок ее хранения. Считается, что большинство сушеных рыбных продуктов содержат белок, сохраняя при этом низкое содержание жира. Однако вяленое мясо также содержит потенциально опасный ингредиент для людей с повышенным кровяным давлением — соль.Если ваш уровень артериального давления уже находится в красной зоне, соль может усугубить эту проблему. Употребление слишком большого количества соли может привести к дальнейшим проблемам со здоровьем, от болезней сердца до инсульта.Ранее МедикФорум писал о продуктах, вызывающие депрессию.

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