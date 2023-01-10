Эти продукты помогут снизить давление, риск инсульта и контролировать диабет

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Эти продукты помогут снизить давление, риск инсульта и контролировать диабет


Миллионы людей страдают от высокого кровяного давления, диабета 2 типа и инсульта.


Здоровая, сбалансированная диета является ключом к снижению показателей артериального давления и контролю диабета, но из каких продуктов она состоит? 

«Вы должны стремиться есть пять порций фруктов и овощей каждый день», — говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Например, простой способ включить больше фруктов в свой рацион — добавить фруктовую начинку (например, ягоды) в хлопья для завтрака.

Еще один совет диетолога — перекусить фруктом, например, апельсином, когда чувствуете себя немного проголодавшимся. В качестве альтернативы можно есть морковные палочки, например, смоченные в гумусе, чтобы увеличить потребление овощей.

Чтобы свести к минимуму риск инсульта (факторами риска являются высокий уровень сахара в крови и высокое кровяное давление), людям было бы полезно есть больше клетчатки.

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«Продукты с высоким содержанием клетчатки помогают снизить количество холестерина в крови. Поэтому при выборе крахмалистых продуктов отдавайте предпочтение цельнозерновым хлопьям, коричневому рису или крупам, таким как кускус из цельной пшеницы».

Здоровые белки также должны быть основным продуктом питания, включая бобы и чечевицу. Если вы собираетесь есть мясо, выбирайте нежирную нарезку и «снимайте кожу с птицы».

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Рекомендуются две порции жирной рыбы, в которую входят:
  • Скумбрия
  • Сардины
  • Лосось
«Они содержат омега-3 жирные кислоты, которые могут предотвратить образование тромбов и снизить кровяное давление».

Вегетарианские или веганские источники белка включают:
  • Тофу
  • Темпе
Рекомендуется сократить потребление соли, которая в противном случае может повысить показатели артериального давления.

"Вместо того, чтобы использовать соль для ароматизации домашних блюд, лучшими альтернативами являются: свежий имбирь, лимонный сок, перец чили или сушеные травы и специи".


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