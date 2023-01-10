Онколог Воробьев: рак легких может проявляется симптомом в «коленном суставе»

"Боль в колене может возникнуть, если опухоль метастазирует или распространяется на области соединительной ткани. Кроме того, боль в колене может быть результатом необычных осложнений рака легких, таких как опухолевые синдромы. Рак легкого часто выявляют на поздних стадиях заболевания из-за отсутствия симптомов в начале. Это означает, что во многих случаях к моменту постановки диагноза опухоль распространилась на соседние ткани", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Карцинома легких является наиболее распространенным первичным злокачественным новообразованием с метастазами в синовиальную ткань, а коленный сустав является наиболее распространенным суставом, который поражается».

Боль

Припухлость

Снижение способности стоять

Нарушение способности разгибать колено

Рак легких возникает, когда вызывающие рак агенты вызывают аномальный рост клеток в легких. В большинстве случаев пусковым механизмом является сигаретный дым, но болезнь развивается и у некурящих. К сожалению, рак легкого имеет плохой прогноз, потому что его часто обнаруживают поздно. Для больных с метастазами в синовиальную ткань прогноз может быть «ужасным».При раке легких метастазы чаще поражают головной мозг, лимфатические узлы, печень и надпочечники, но могут распространяться практически в любую часть тела, включая синовиальную ткань.Вообще говоря, синовиальная ткань представляет собой тип соединительной ткани в проактивных мембранах, окружающих суставы тела.Эти симптомы иногда наблюдаются при крупноклеточном раке легкого, который составляет от 5 до 10 процентов всех случаев рака легких.Важно отметить, что некоторые пациенты с раком легких живут с опухолью в течение многих лет, прежде чем она начнет проявлять явные признаки. Как и почти при любом раке, выявление болезни на самых ранних стадиях является ключом к выживанию.Ранее МедикФорум писал о пользе пикше.

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