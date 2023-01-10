Какие симптомы говорят, что нужно проверить сердце после гриппа
Кардиолог Анна Ратникова напомнила, что последствием перенесенного свиного гриппа может стать заболевание сердца.
Врач проинформировала в интервью, что примерно каждый десятый человек после свиного гриппа подвергается сердечным нарушениям, среди которых встречаются очень серьезные. Ратникова перечислила симптомы, заметив которые, перенесшим грипп людям нужно проверить сердце.
«Снижение толерантности к физической нагрузке и необоснованная тахикардия, постоянная утомляемость и слабость – эти симптомы являются звоночками для того, чтобы провести дополнительную диагностику», - сказала кардиолог телеканалу «Санкт-Петербург».
Ратникова добавила, что одним из распространенных осложнений гриппа на сердце является миокардит. Он проявляется одышкой, внезапными болями в грудной клетке, сбоями сердечного ритма. Медик предупредила, что осложнение может возникнуть в случае гриппа не сразу после болезни, а лишь со временем.
По словам Ратниковой, избежать проблем с сердцем в сезон гриппа можно, если грамотно лечить возникшее заболевание. Кроме того, вероятность навредить сердцу при гриппе повышается, если заболевший человек мало отдыхает.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кожный зуд может быть неочевидным признаком проблем с почками и печенью.
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Анна Ратникова
Здоровье
врач-терапевт,, кардиолог
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