Какие симптомы говорят, что нужно проверить сердце после гриппа

«Снижение толерантности к физической нагрузке и необоснованная тахикардия, постоянная утомляемость и слабость – эти симптомы являются звоночками для того, чтобы провести дополнительную диагностику», - сказала кардиолог телеканалу «Санкт-Петербург».

Врач проинформировала в интервью, что примерно каждый десятый человек после свиного гриппа подвергается сердечным нарушениям, среди которых встречаются очень серьезные. Ратникова перечислила симптомы, заметив которые, перенесшим грипп людям нужно проверить сердце.Ратникова добавила, что одним из распространенных осложнений гриппа на сердце является миокардит. Он проявляется одышкой, внезапными болями в грудной клетке, сбоями сердечного ритма. Медик предупредила, что осложнение может возникнуть в случае гриппа не сразу после болезни, а лишь со временем.По словам Ратниковой, избежать проблем с сердцем в сезон гриппа можно, если грамотно лечить возникшее заболевание. Кроме того, вероятность навредить сердцу при гриппе повышается, если заболевший человек мало отдыхает.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кожный зуд может быть неочевидным признаком проблем с почками и печенью.

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