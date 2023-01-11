Гепатолог Южнова: частые синяки являются симптомом тяжелой стадии жировой болезни печени
По словам врача, другие распространенные признаки включают усталость, слабость и боль в животе.
Как один из жизненно важных органов, печень выполняет в организме более 500 функций. Он помогает обрабатывать переваренную пищу и контролирует уровень жира и сахара в крови.
Поэтому любые проблемы с печенью могут затрагивать сразу несколько областей тела. Жировая болезнь печени является одной из таких проблем, которая вызвана наличием слишком большого количества жира в печени. Если его не лечить, он может прогрессировать до цирроза (рубцевания печени) и даже печеночной недостаточности.
«Жировая болезнь печени, также известная как неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), представляет собой состояние, при котором в печени накапливается избыток жира. Наиболее распространенными симптомами жировой болезни печени являются утомляемость, слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль или дискомфорт в животе и тошнота. Однако у некоторых людей с жировой болезнью печени может вообще не быть никаких симптомов», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Если болезнь прогрессирует и становится более тяжелой, это может вызвать другие симптомы. Это включает в себя частые синяки.
"Легкие синяки являются симптомом тяжелой жировой болезни печени".
Другие симптомы более поздней стадии включают:
- Пожелтение кожи и белков глаз
- Зудящая кожа
- Темная моча
- Отеки ног и живота
«Самый эффективный способ облегчить симптомы жировой болезни печени — это изменить образ жизни, который может помочь уменьшить количество жира в печени».
Потеря веса. Потеря веса может помочь уменьшить количество жира в печени и улучшить ее функцию.
Соблюдение здоровой диеты. Здоровая диета может помочь уменьшить количество жира в печени и улучшить ее функцию.
Регулярные физические упражнения. Регулярные физические упражнения могут помочь улучшить функцию печени и уменьшить количество жира в печени.
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