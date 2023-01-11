Гепатолог Южнова: частые синяки являются симптомом тяжелой стадии жировой болезни печени

«Жировая болезнь печени, также известная как неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), представляет собой состояние, при котором в печени накапливается избыток жира. Наиболее распространенными симптомами жировой болезни печени являются утомляемость, слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль или дискомфорт в животе и тошнота. Однако у некоторых людей с жировой болезнью печени может вообще не быть никаких симптомов», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

"Легкие синяки являются симптомом тяжелой жировой болезни печени".

Пожелтение кожи и белков глаз

Зудящая кожа

Темная моча

Отеки ног и живота

«Самый эффективный способ облегчить симптомы жировой болезни печени — это изменить образ жизни, который может помочь уменьшить количество жира в печени».

Как один из жизненно важных органов, печень выполняет в организме более 500 функций. Он помогает обрабатывать переваренную пищу и контролирует уровень жира и сахара в крови.Поэтому любые проблемы с печенью могут затрагивать сразу несколько областей тела. Жировая болезнь печени является одной из таких проблем, которая вызвана наличием слишком большого количества жира в печени. Если его не лечить, он может прогрессировать до цирроза (рубцевания печени) и даже печеночной недостаточности.Если болезнь прогрессирует и становится более тяжелой, это может вызвать другие симптомы. Это включает в себя частые синяки.Важно обратиться к врачу, если у вас есть какие-либо из этих симптомов, поскольку ожирение печени может привести к более серьезным проблемам со здоровьем, если его не лечить.. Потеря веса может помочь уменьшить количество жира в печени и улучшить ее функцию.. Здоровая диета может помочь уменьшить количество жира в печени и улучшить ее функцию.. Регулярные физические упражнения могут помочь улучшить функцию печени и уменьшить количество жира в печени.Ранее МедикФорум писал о самых полезных продуктах зимой.

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