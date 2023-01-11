Гепатолог Южнова: частые синяки являются симптомом тяжелой стадии жировой болезни печени

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Гепатолог Южнова: частые синяки являются симптомом тяжелой стадии жировой болезни печени


По словам врача, другие распространенные признаки включают усталость, слабость и боль в животе.


Как один из жизненно важных органов, печень выполняет в организме более 500 функций. Он помогает обрабатывать переваренную пищу и контролирует уровень жира и сахара в крови. 

Поэтому любые проблемы с печенью могут затрагивать сразу несколько областей тела. Жировая болезнь печени является одной из таких проблем, которая вызвана наличием слишком большого количества жира в печени. Если его не лечить, он может прогрессировать до цирроза (рубцевания печени) и даже печеночной недостаточности.

«Жировая болезнь печени, также известная как неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), представляет собой состояние, при котором в печени накапливается избыток жира. Наиболее распространенными симптомами жировой болезни печени являются утомляемость, слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль или дискомфорт в животе и тошнота. Однако у некоторых людей с жировой болезнью печени может вообще не быть никаких симптомов», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.


Отек является симптомом жировой болезни печени - поражает ноги, ступни и лодыжки


Если болезнь прогрессирует и становится более тяжелой, это может вызвать другие симптомы. Это включает в себя частые синяки.

"Легкие синяки являются симптомом тяжелой жировой болезни печени".

Другие симптомы более поздней стадии включают:
  • Пожелтение кожи и белков глаз
  • Зудящая кожа
  • Темная моча
  • Отеки ног и живота
Важно обратиться к врачу, если у вас есть какие-либо из этих симптомов, поскольку ожирение печени может привести к более серьезным проблемам со здоровьем, если его не лечить.

«Самый эффективный способ облегчить симптомы жировой болезни печени — это изменить образ жизни, который может помочь уменьшить количество жира в печени».

Потеря веса. Потеря веса может помочь уменьшить количество жира в печени и улучшить ее функцию.

Соблюдение здоровой диеты. Здоровая диета может помочь уменьшить количество жира в печени и улучшить ее функцию.


Невнятная речь сигнализирует о тяжелой стадии жировой болезни печени


Регулярные физические упражнения. Регулярные физические упражнения могут помочь улучшить функцию печени и уменьшить количество жира в печени.


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