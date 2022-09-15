Невнятная речь сигнализирует о тяжелой стадии жировой болезни печени

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Невнятная речь сигнализирует о тяжелой стадии жировой болезни печени


Когда жировая болезнь печени прогрессирует до самой тяжелой стадии, также известной как цирроз, она может оказывать влияние на весь организм, в том числе на ваш голос.

Жировая болезнь печени, также известная как неалкогольная жировая болезнь печени, относится к ряду заболеваний печени, которые не вызваны алкоголем. Часто причиной жировой болезни печени является слишком большое количество жира, хранящегося в печени. Если его не поймать на ранних стадиях, это может привести к циррозу печени — рубцеванию печени — и даже к печеночной недостаточности.

Есть некоторые признаки состояния, которые кажутся более очевидными, чем другие. Например, многим известна связь желтухи (пожелтение глаз и кожи) с печенью. В то время как боль в животе, включая спазмы, может указать вам направление органа.

"Невнятная речь может быть признаком жировой болезни печени. Точнее, это означает, что у вас может быть цирроз печени. Цирроз является четвертой и последней стадией жировой болезни печени, которая возникает после многих лет воспаления органа. В результате печень сморщивается, становится рубцовой и бугристой. Основным осложнением неалкогольной жировой болезни печени и неалкогольного стеатогепатита (агрессивной формы заболевания печени) является цирроз, который представляет собой рубцевание печени на поздних стадиях", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.


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Цирроз возникает в ответ на повреждение печени, такое как воспаление при неалкогольном стеатогепатите. Когда печень пытается остановить воспаление, она образует участки рубцевания (фиброза). При продолжающемся воспалении фиброз распространяется, захватывая все больше и больше ткани печени.

Невнятная речь вследствие цирроза может сопровождаться спутанностью сознания и сонливостью.


Симптом жировой болезни печени проявляется прямо под кожей и сигналит о рубцевании


Ранее МедикФорум писал о симптомах сниженного иммунитета.
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