Попытки худеть на мочегонных препаратах могут довести до инсульта

«Злоупотребление диуретиками может привести к обезвоживанию, что в свою очередь провоцирует появление тромбоза. Это состояние грозит ишемическим инсультом или тромбоэмболией легочной артерии», - сказала Екатерина Корсева, беседуя с «Москвой 24».

Нефролог Корсева отметила в интервью, что мочегонные средства (диуретики) нередко используются для обретения стройности молодыми женщинами. Также как способ «сушки» тела и коррекции веса их применяют спортсмены.Врач заявила: употребление данных препаратов, особенно длительное, может быть опасным для жизни. В частности, диуретики, активизирующие вывод с мочой калия и натрия, ведут к электролитному дисбалансу, который может стать причиной нарушений в деятельности сердца, включая его остановку.Еще одна опасность, связанная с использованием мочегонных препаратов, – это повышенный риск инсульта.Также нефролог предупредила, что при длительном приеме таких препаратов нарушается выделительная функция почек. В тяжелом случае это может привести к возникновению почечной недостаточности с потребностью в диализе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди с лишним весом реже простужаются и болеют.

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