Врач: люди с лишним весом реже простужаются и болеют

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излишек жира

Врач-диетолог Елена Соломатина: некоторое количество лишнего веса может быть полезным для здоровья.

Медик рассказала в интервью, что лишение килограммы, не перешедшие в ожирение, могут в некоторых случаях обеспечивать организму поддержку и защиту от болезней.

«Есть цифры, которые укладываются по формуле индекса массы тела в норму — от 19 до 25. Далее до 30 будет лишний вес, но это еще не ожирение», - объяснила Соломатина «Вечерней Москве».

Диетолог рассказала, что людям с полнотой, которая не является критичной, свойственно реже простужаться и болеть. Также небольшой излишек жира в теле защищает от замерзания, поскольку обладает теплоизолирующим эффектом (этот эффект полезен и при нарушениях, связанных с повышенной зябкостью, например, при плохом кровообращении и патологиях щитовидной железы).

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Вдобавок лишний вес помогает людям лучше переносить инсульт, они демонстрируют более высокую выживаемость. Соломатина объяснила, что инсульт требует от организма серьезных ресурсов, чтобы пережить апоплексию и начать восстанавливаться. У многих пациентов после него развивается критическое истощение, от которого страдает и без того пораженный мозг. Имеющийся в организме жир в определенной степени защищает от этого.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
Здоровье
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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