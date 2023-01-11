Врач назвал симптомы, позволяющие вовремя узнать пневмонию
Не выявленная и не леченная вовремя пневмония может обернуться тяжелейшим поражением легких и создать угрозу для жизни человека, предупредил врач Евгений Тимаков.
Пневмония часто развивается как осложнение гриппа – это воспаление с очагом в легких важно своевременно распознавать и лечить. Инфекционист Тимаков сказал в интервью НСН:
«Пропущенная пневмония может привести к изменению структуры легочной ткани, а также сепсису, который лечится крайне тяжело и может закончиться потерей части легкого».
Врач назвал симптомы, позволяющие вовремя узнать начавшееся воспаление легких. В частности, на опасный процесс указывает более частый и тяжелый, глубокий, болезненный кашель с выделением цветной мокроты.
«Если появляются длительные температурные реакции – одышка, потливость, утомляемость, то обязательно делаем рентген, чтобы не пропустить пневмонию», - добавил Евгений Тимаков.
Врач-инфекционист отметил, что в тех случаях, когда имеются хронические заболевания легких, риск подвергнуться пневмонии становится особенно значительным. Также вероятность заболеть ею повышается с возрастом и под влиянием стрессов, недосыпа, хронической усталости и других обстоятельств, ослабляющих иммунитет.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы говорят, что после перенесенного гриппа нужно проверить сердце.
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Евгений Тимаков
Здоровье
врач-инфекционист, кандидат медицинских наук
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