Врач назвал симптомы, позволяющие вовремя узнать пневмонию

«Пропущенная пневмония может привести к изменению структуры легочной ткани, а также сепсису, который лечится крайне тяжело и может закончиться потерей части легкого».

«Если появляются длительные температурные реакции – одышка, потливость, утомляемость, то обязательно делаем рентген, чтобы не пропустить пневмонию», - добавил Евгений Тимаков.

Пневмония часто развивается как осложнение гриппа – это воспаление с очагом в легких важно своевременно распознавать и лечить. Инфекционист Тимаков сказал в интервью НСН:Врач назвал симптомы, позволяющие вовремя узнать начавшееся воспаление легких. В частности, на опасный процесс указывает более частый и тяжелый, глубокий, болезненный кашель с выделением цветной мокроты.Врач-инфекционист отметил, что в тех случаях, когда имеются хронические заболевания легких, риск подвергнуться пневмонии становится особенно значительным. Также вероятность заболеть ею повышается с возрастом и под влиянием стрессов, недосыпа, хронической усталости и других обстоятельств, ослабляющих иммунитет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы говорят, что после перенесенного гриппа нужно проверить сердце.

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