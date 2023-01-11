Врач назвал симптомы, позволяющие вовремя узнать пневмонию

50 Фото: https://unsplash.com/photos/_S0XzuaZLas
кашель

Не выявленная и не леченная вовремя пневмония может обернуться тяжелейшим поражением легких и создать угрозу для жизни человека, предупредил врач Евгений Тимаков.

Пневмония часто развивается как осложнение гриппа – это воспаление с очагом в легких важно своевременно распознавать и лечить. Инфекционист Тимаков сказал в интервью НСН:

«Пропущенная пневмония может привести к изменению структуры легочной ткани, а также сепсису, который лечится крайне тяжело и может закончиться потерей части легкого».

Врач назвал симптомы, позволяющие вовремя узнать начавшееся воспаление легких. В частности, на опасный процесс указывает более частый и тяжелый, глубокий, болезненный кашель с выделением цветной мокроты.

Врач назвал самый простой способ вовремя определить рак толстой кишки


«Если появляются длительные температурные реакции – одышка, потливость, утомляемость, то обязательно делаем рентген, чтобы не пропустить пневмонию», - добавил Евгений Тимаков.

Врач-инфекционист отметил, что в тех случаях, когда имеются хронические заболевания легких, риск подвергнуться пневмонии становится особенно значительным. Также вероятность заболеть ею повышается с возрастом и под влиянием стрессов, недосыпа, хронической усталости и других обстоятельств, ослабляющих иммунитет.

Доктор Комаровский назвал симптомы, которыми может проявляться пневмония


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы говорят, что после перенесенного гриппа нужно проверить сердце.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Евгений Тимаков
Евгений Тимаков
Здоровье
врач-инфекционист, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Пульмонолог Пальман: заподозрить ковид-пневмонию можно по нескольким признакам
Профессор Верткин назвал симптомы болезни легких ХОБЛ
Врач Тимаков рассказал, какие препараты могут уничтожать вирус гриппа
Теги : симптомы пневмонии, раннее выявление, Евгений Тимаков