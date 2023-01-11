Цвет слизи из носа «подсказывает», когда обращаться к врачу

Цвет слизи из носа позволяет получать определенную информацию здоровье – он «подсказывает», насколько тяжелым может быть состояние человека, и нуждается ли он в срочном обращении к врачам. Об этом порталу «МедикФорум» рассказала терапевт Тамара Ильинская.Если при чихании и сморкании носовой секрет выходит прозрачным, беспокоиться не о чем. Такая слизь состоит из воды, смешанной с белками, антителами и растворенными солями. Она круглосуточно производится организмом и обычно незаметно перемещается из горла в желудок, где обрабатывается дальше.Обычно белый цвет секрета является признаком воспаления слизистой оболочки носа, и может указывать на простуду. Также в этом случае он становится менее жидким, образует комки.Слизь из носа желтого цвета указывает на то, что простуда прогрессирует. Когда в организм вторгается вирус, на борьбу с ним иммунная система отправляет белые кровяные тельца. Отработавшие свое, они обычно выводятся через слизистую оболочку – отсюда и желтоватая окраска мокроты.Если болезненное состояние затягивается, а носовой секрет становится зеленоватым – это потенциально опасный знак. Человеку с такой мокротой следует обратиться к врачу, так как зазеленевшая слизь обычно указывает на воспаление, бактериальную инфекцию. Связаться с медиками нужно как можно быстрее, если также возникают лихорадка или тошнота.Слизь этого оттенка «говорит», что по каким-то причинам слизистая оболочка носа воспалилась или была травмирована. Чаще всего появление крови в слизи не имеет опасных причин, но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть, – поэтому правильнее будет обратиться к врачу.Очень темный цвет слизи указывает на то, что человек можете страдать от грибковой инфекции. Обычно это происходит из-за сильного ослабления иммунной системы, поэтому следует как можно скорее обратиться к врачу для профилактического осмотра.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему опасно спать с мокрыми волосами.

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