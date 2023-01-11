Врач Михальсен дал советы о борьбе с сезонными инфекциями

«Принятие прохладного душа увеличивает выработку клеток-киллеров, укрепляет иммунную систему. Для этого следует находиться под душем с прохладной водой по возможности долго после теплого душа», - рассказал профессор Михальсен изданию Freundin.

Немецкий ученый, натуропат Андреас Михальсен поделился в интервью советами о том, что можно использовать в борьбе с сезонными инфекциями. По его мнению, одним из наиболее эффективных средств профилактики гриппа является прививка.Также ученый считает полезной для защиты организма умеренную физическую активность на свежем воздухе. Согласно исследованиям, у людей, которые гуляют по лесу, в крови больше клеток-киллеров, чем у остальных, подчеркнул эксперт. Свежий воздух также укрепляет органы дыхания.Помимо того, специалист заявил об эффективности прохладного душа.Вдобавок для поддержки иммунитета необходимо достаточное количество сна, порядка восьми часов ночью. Согласно данным Калифорнийского университета, у тех, кто спит столько времени, значительно меньше шансов заболеть простудой, чем у тех, кто спит всего пять часов.Еще один совет врача: беречь ноги от охлаждения. Ученый завил, что ноги через нервные пути связаны со слизистыми оболочками в мочевом пузыре, рту и горле. Когда ступни остывают, кровоток и температура в этих частях тела также снижаются, из-за чего вирусы могут распространяться намного легче.Дополнительно Михальсен порекомендовал проверить свой статус витамина D путем анализа крови и при имеющейся нехватке восполнять его добавками. Если инфекция неизбежна, прием одного грамма витамина С и 75 миллиграммов цинка в день также может помочь сократить время болезни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что по цвету слизи из носа можно определить, нужно ли обращаться к врачу.

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