Потеря слуха приводят к ранней деменции — способы снижения риска

«Это исследование подтвердило то, связь между потерей слуха и деменцией, и обеспечивает поддержку общественных действий по улучшению доступа к слухопротезированию», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Например, потеря слуха может потребовать увеличения умственной энергии для восприятия речи, что оставляет меньше умственных ресурсов для других когнитивных процессов, таких как память. Сканирование мозга показывает нам, что потеря слуха может способствовать ускорению атрофии мозга".

Новое исследование показало, что взрослые с более высокой степенью потери слуха чаще страдают деменцией. Хотя для установления связи необходимы дальнейшие исследования, к настоящему времени было предложено несколько механизмов, помогающих экспертам идентифицировать новые терапевтические мишени. Последние исследования показывают, что, например, использование слуховых аппаратов может снизить вероятность ухудшения работы мозга у людей с потерей слуха.Вероятность ухудшения состояния мозга может быть ниже среди пользователей слуховых аппаратов по сравнению с теми, кто ими не пользуется.В анализ были включены 2413 человек, примерно у половины из которых были явные признаки потери слуха и деменции. Распространенность деменции среди участников с потерей слуха от современной до тяжелой была на 61% выше, чем среди пациентов с нормальным слухом. Однако среди людей, использующих слуховой аппарат, распространенность деменции была на 32% ниже среди участников с потерей слуха от умеренной до тяжелой степени.В то время как связь между потерей слуха и деменцией становится все более очевидной, механизмы, лежащие в основе этой связи, менее понятны.Исследователи предполагают, что когнитивное здоровье и слух могут иметь общие нервные пути.Это также может нанести вред когнитивному здоровью, способствуя социальной изоляции, которая является хорошо известным фактором риска ухудшения работы мозга.Ранее МедикФорум писал о признаках больного сердца.

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