У отца и сына развилась мерцательная аритмия после того, как они быстро съели один десерт

"Холодные напитки являются часто сообщаемыми диетическими триггерами ФП. В медицинской литературе приводит случай 79-летнего отца и его 42-летнего сына, у которых случился внезапный приступ после употребления одной и той же еды. Члены семьи, у которых в анамнезе не было значительных сердечных заболеваний, по отдельности развили новую симптоматическую ФП после быстрого приема ароматизированного общего ледяного десерта. У обоих восстановился синусовый ритм после лечения антиаритмическими средствами", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Мерцательная аритмия (ФП) возникает, когда нарушение кровотока между камерами сердца вызывает аномалии сердечных сокращений. Это состояние является предвестником серьезных проблем со здоровьем, таких как тромбы и инсульты, но лишь немногие пациенты получают надлежащую медицинскую помощь при своих симптомах.Однако понимание триггеров может помочь предотвратить возникновение смертельных эпизодов. Некоторые исследования показывают, что употребление замороженных продуктов и напитков может вызвать внезапные изменения частоты сердечных сокращений.В другом месте отчета описан случай 29-летней женщины. Точно так же у взрослого человека развилась заморозка мозга после приема мокрого напитка со льдом, и впоследствии ему потребовалась «электрическая кардиоверсия», говорится в ACC.Накопление анекдотов о ФП, вызванной простудой, теперь привели к метко названному состоянию, известному как сердце холодного напитка. Вероятной причиной связи являетсяЭто может быть причиной того, что употребление очень холодных напитков вызывает пароксизмальную ФП и другие виды аритмии.Пациенты должны быть уведомлены о важности избегать таких триггеров. Поскольку этой связи до сих пор уделялось мало внимания исследователям, ее истинная распространенность остается плохо описанной.Ранее МедикФорум писал о признаках больного сердца.

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