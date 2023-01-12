До 92% пациентов со сгустками крови в легких сообщают о тахипноэ

«Классические симптомы одышки, тахипноэ и снижения насыщения кислородом могут возникать в 92 процентах случаев», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Из-за многочисленных атипичных проявлений врачи должны сосредоточиться на других клинических признаках, чтобы включить или исключить их в качестве возможных диагнозов».

"Другими симптомами, которые могут сопровождать боль в животе, являются тошнота, диарея и рвота, которые часто сопровождают боль в животе".

Сгустки крови могут образовываться в любом месте тела, где кровь сгущается из-за травмы. К сожалению, примерно в каждом третьем случае ставится неправильный диагноз, что подвергает сотни тысяч пациентов опасности смерти. Распознавание классических симптомов легочной эмболии может повысить шансы на излечение.Из-за отсутствия признаков и симптомов диагноз остается неясным.Тахипноэ — это медицинский термин, используемый медицинскими работниками для описания слишком быстрого дыхания.Этот термин относится к быстрому поверхностному дыханию из-за заболевания легких или других медицинских причин и отличается от гипервентиляции, при которой дыхание быстрое, но глубокое. Одышка, которая описывает стеснение в груди, недостаток воздуха, затрудненное дыхание и чувство удушья, может возникнуть в течение нескольких секунд после образования эмболии.В предыдущих исследованиях боль в животе наблюдалась примерно у семи процентов пациентов с легочной эмболией.Однако примерно от 30 до 40 процентов случаев образования тромбов остаются незамеченными, поскольку они не проявляются типичными симптомами. Основная опасность сгустков крови глубоко внутри вены заключается в том, что они могут оторваться и пройти через кровоток.Состояние становится смертельным только тогда, когда сгустки крови достигают легких, так как остальные органы полагаются на них в качестве источника кислорода.Ранее МедикФорум писал о признаках больного сердца.

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