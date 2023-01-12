Пятиминутная ходьба каждые полчаса могут снизить скачки сахара в крови на 60%





"Пятиминутная прогулка каждые полчаса может значительно снизить как уровень сахара в крови, так и показатели артериального давления. Соблюдение режима ходьбы снижает скачки сахара в крови на 60 процентов по сравнению с сидением в течение всего дня", - говорит врач-эндокринолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Участники либо шли в течение одной минуты каждые 30 минут сидения

Шли одну минуту через 60 минут

Шли пять минут каждые 30 минут

Шли пять минут каждые 60 минут

Вообще не ходили

"После выполнения всех режимов было выявлено, что оптимальное количество движений составляет пять минут ходьбы каждые 30 минут. Аналогичным образом, пешие прогулки каждые 30 минут в течение одной минуты давали умеренную пользу для уровня сахара в крови в течение дня".

Ходьба полезна для всех результатов в отношении здоровья, поскольку позволяет большему количеству крови течь по артериям. Однако вопрос о том, сколько ходьбы необходимо для оптимального здоровья, широко обсуждается. К счастью, новое исследование пролило свет на этот случай, предполагая, что регулярные короткие прогулки в течение дня могут быть ключом к контролю уровня сахара в крови и артериального давления.В американском исследовании всем 11 участникам было приказано сидеть в эргономичной зарядке в течение восьми часов и делать регулярные перерывы для ходьбы.С другой стороны, ходьба каждые 60 минут в течение одной из пяти минут не оказала положительного влияния.В целом оказалось, что ходьба оказывает положительное влияние на артериальное давление, что может быть достигнуто за счет укрепления здоровья. Результаты показали снижение артериального давления примерно на четыре-пять мм рт.ст. у участников, которые ходили пешком, по сравнению с теми, кто сидел весь день.Ранее МедикФорум писал о признаках больного сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.