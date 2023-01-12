Пятиминутная ходьба каждые полчаса могут снизить скачки сахара в крови на 60%

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Пятиминутная ходьба каждые полчаса могут снизить скачки сахара в крови на 60%


Результаты показывают, что регулярная ходьба может быть ключом к оптимальному здоровью.


Ходьба полезна для всех результатов в отношении здоровья, поскольку позволяет большему количеству крови течь по артериям. Однако вопрос о том, сколько ходьбы необходимо для оптимального здоровья, широко обсуждается. К счастью, новое исследование пролило свет на этот случай, предполагая, что регулярные короткие прогулки в течение дня могут быть ключом к контролю уровня сахара в крови и артериального давления.

"Пятиминутная прогулка каждые полчаса может значительно снизить как уровень сахара в крови, так и показатели артериального давления. Соблюдение режима ходьбы снижает скачки сахара в крови на 60 процентов по сравнению с сидением в течение всего дня", - говорит врач-эндокринолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

В американском исследовании всем 11 участникам было приказано сидеть в эргономичной зарядке в течение восьми часов и делать регулярные перерывы для ходьбы.

Было пять разных режимов:

  • Участники либо шли в течение одной минуты каждые 30 минут сидения
  • Шли одну минуту через 60 минут
  • Шли пять минут каждые 30 минут
  • Шли пять минут каждые 60 минут
  • Вообще не ходили
"После выполнения всех режимов было выявлено, что оптимальное количество движений составляет пять минут ходьбы каждые 30 минут. Аналогичным образом, пешие прогулки каждые 30 минут в течение одной минуты давали умеренную пользу для уровня сахара в крови в течение дня".


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С другой стороны, ходьба каждые 60 минут в течение одной из пяти минут не оказала положительного влияния.

В целом оказалось, что ходьба оказывает положительное влияние на артериальное давление, что может быть достигнуто за счет укрепления здоровья. Результаты показали снижение артериального давления примерно на четыре-пять мм рт.ст. у участников, которые ходили пешком, по сравнению с теми, кто сидел весь день.


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