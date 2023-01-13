Врач назвала диарею одним из признаков штамма «кракен»

«Те, кто относительно недавно переболел, могут снова заразиться. В том числе и привившиеся от коронавируса», - предупредила врач-иммунолог.

«Клиническая картина «кракена» сопровождается диареей, а при гриппе и иных простудных заболеваниях чаще наблюдается токсикоз» - постулировала специалист.

Врач Мескина рассказала, что выявленный в России штамм «кракен» отличается крайне высоким заражающим потенциалом. Новый вариант ковида может не только «пробивать» иммунную защиту, он массово поражает дже вакцинированных людей.Мескина перечислила «Вечерней Москве» признаки, которыми проявляется заражение штаммом «кракен». По словам медика, этот вариант вызывает практически то же течение болезни, что «омикрон» – с повышением температуры и лихорадкой, слабостью, головными болями, ломотой в суставах и мышцах, насморком, чиханием и так далее.Кроме того, симптомом «кракена» является диарея.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нетонущий стул может быть признаком болезней кишечника.

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