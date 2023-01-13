Нетонущий стул может быть признаком болезней кишечника

Издание опубликовало заключение врачей из Клиник Майо, которые рекомендуют обращаться к медицинским работникам в тех случаях, когда стул постоянно плавает в воде при смыве. Подобным образом могут проявляться болезни кишечника, считают специалисты.Исследователи представили данные о наблюдениях за мышами. В фекалиях грызунов, которые с трудом тонули, был обнаружен газ, выделяемый определенным видом кишечных бактерий. Его увеличение вместе с ростом их популяции ассоциировался с более высоким уровнем воспаления в кишечнике. По мнению ученых, этот вывод, сделанный в эксперименте с мышами, вполне применим и к человеческому организму. Если стул перестал тонуть, имеет смысл обследовать кишечник, так как возможно ухудшение в его состоянии. В частности, это может говорить о нарушении в расщеплении жиров и увеличении их содержания в кале.У здоровых людей, отметили специалисты, стул иногда тоже начинает упрямо плавать в воде. Это может происходить, например, из-за вегетарианского рациона или из-за потребления продуктов, стимулирующих газообразование.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что мерцательнаая аритмия бывает бессимптомной.

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