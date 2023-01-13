Профессор Малышева заявила о легком течении «кракена»

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Заболевание новым подвидом коронавируса – «кракеном» – не является очень опасным, заявила Елена Малышева.

Доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева прокомментировала ту угрозу, которую может представлять собой «кракен», являющийся новым подвидом «омикрон»-штамма. 12 января стало известно, что этот вариант коронавируса появился в России, им заболела жительница Пензенской области. Эпидемиологи допустили, что «кракен» станет в РФ доминирующим типом коронавирусной инфекции, его отличает способность быстро распространяться в человеческой популяции.

Доктор Малышева отметила, что даже будучи очень заразным, новый вариант коронавируса не несет с собой серьезной угрозы –

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«повышенной смертности новый подвид «омикрона» не вызывает».

По словам медика, заражение «кракеном» может провоцировать тяжелые формы болезни у людей, которые традиционно составляют группы риска в сезоны инфекций, – это пожилые люди, обладатели хронических заболеваний, и лишнего веса, больные онкологией, люди с ослабленным иммунитетом. Что касается остальных, то опасаться «кракена» им не нужно. Сейчас для основной массы людей гораздо более актуальной является профилактика гриппа, подчеркнула Малышева.

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«Врачи-клиницисты не испытывают тревоги по поводу «кракена», болезнь протекает легко, как ОРЗ. Никакой дополнительной угрозы новая разновидность «омикрона» не принесла. Сейчас гораздо страшнее вирусы гриппа» - заявила доктор медицинских наук.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том что пульмонологом Александром Чучалиным было названо «правило трех-пяти дней» для предупреждения пневмонии.

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Елена Малышева
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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